11.12.2025 | 15:40

Борисов призна: Аз поисках оставката на Желязков! (видео)

Закъса ли го? Лидерът на ГЕРБ пусна на живо брифинг от партийната централа прав пред хората си, строени на скамейката

„Не намирам нито една грешка във важните неща, които направихме. Нищо, от което да се срамуваме, нито една корупционна сделка…“

Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в изявление от централата на партията, предавано и във фейсбук страницата, след като коалиционното правителство на Росен Желязков подаде оставка. От думите му стана ясно, че най-голямата към момента политическа сила вече ще е „силна опозиция“, няма да влиза в повече сглобки с ПП-ДБ. Борисов даже благодари на протеста, „свършиха ми златна работа“.

„Няма да ми се качват на гърба“

„За да не ни заличат, настоях за тази оставка днес“, каза още той. „Никакво преформатиране няма да има. Няма да ми се качват на гърба. Никакъв бюджет няма да се гледа от нас. Ние ще се грижим и ще помагаме да не се вдигнат цените, но правителство в оставка вече не работи. Администрацията не иска да работи. Помолих за 20 дни, за тези 20 метра, но те и това не се съгласиха“, добави Борисов.

Той взе да изброява големите успехи на правителството, според него – има осигурени газ и нефт, заводи на „Райнметал“, два даже и трети ще има, „направихме всичко, за да сме брилянтни“. „И сме в това положение. Това е иронията на съдбата. Тези лидери, които са на пощада, исторически не са участвали в нито едно важно неща за съдбата на България“, заяви още Борисов. „Радев, Василев, Денков, Атанасов, Мирчев…те са много петлите, поименно трябва да ги посочим виновните“, започна да сочи той президента и лидерите на ПП-ДБ.

Но уточни, че не можело „да се сърдим на нашите деца, на хората на пощадите“. „Горд съм с вас, че само вие запазихте добрия тон, държахте се като европейци и не употребихте онези епитети…“, похвали актива си Борисов, като добави, че партийни членове го затрупвали със съобщения защо правителството е подало оставка.

После извади табло, на което преди това бил обяснявал как ПП-ДБ правели ала-бала с президента и машинното гласуване, направи преглед какви били цените на горивата преди ГЕРБ да дойде на власт – пак от старо табло и др.

Продължи как Василев и компания трябва да си носят отговорност за това, което ще следва. Накрая заключи:„Кое не се е случило? Всичко, което прогнозирах, стана в света, както казах.“

„А трябваше да има шампанско… „

„Какво ще стане, само Господ знае вече за България“, вкара отново драматизъм лидерът на най-голямата партия. След което продължи с тона на самовъзхвала и огорчение, че той и ГЕРБ не са били оценени от стотиците хиляди хора, излезли по площадите в градовете в цялата страна.„Всички сме родители, обичаме и уважаваме децата си, нямаме право да им се разсърдим, колокото и това да е несправедливо към нас. Какво счупихме, какво развалихме…Трябваше да има шампанско и танци…(за влизането в еврозоната -ел.ред.)“, продължи той.

След което отново мина на благородството и доброто възпитание на депутатите и партийните функционери на ГЕРБ. Да си самонадеян и самоуверен са два различни неща. Никого не съм обиждал“, декларира той и веднага грубо обиди съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев, като заяви: „Дори когато Мирчев беше 200 кила и му се виждаха разни неща, никога нищо не съм казвал.“

Но не трябвало иначе да има дискриминация по пол, религия и т. н.

„Направихме правилното решение.“

Отново се обърна пряко към хората от партията: „Искам да сте много уверени, направихме правилното решение. Да, кметовете са сърдите, чакат бюджет. Но ако сега тръгнем да приемаме бюджет, ще чуем същите глупости“, каза Борисов, от което се разбра, че нов бюджет не се очаква да бъде приеман.

Нямало да има повече „сглобки“

Той заяви и че няма да се коалира с ПП-ДБ, поне към момента. Нямало да има повече „сглобки“. „Нито ще преформатираме, нито, ако си мислят, че след изборите, ще правим манастири, „сглобки“, обяви лидерът на ГЕРБ, като добави и че този, който уреждал срещите в манастири и без това вече не бил жив (Алексей Петров-бел. ред.).

Вкара и добре известна опорна точка:„Тя сглобката вече е и направена, тези, които се съберат, от сега да кажат на хората с Радев ли са, с МЕЧ ли, с „Величие“, със сабя ли, възход ли…“

ГЕРБ щяла да е опозиция

ГЕРБ ще бъде опозиция, разбра се още от Борисов. „Ние знаем, че ще бъдем силна опозиция, нямаме нещо, от което се срамуваме през тези четири години. Благодаря на колегите, които издържаха стоически да ги обиждат. Макар че не могат да му стъпят и на малкото пръстче на Росен (Желязков-бел. ред.). „Сега ни предстои да гледаме отстрани какво ще направят тези многознайковци. Като направят отново като в София – нищо да не се прави, ние ще сме в кондиция и отново ще вървим към успех“, начерта плана той.

И накрая заяви:„Благодаря на протеста, свършиха ми златна работа. Да се оправят другите.“