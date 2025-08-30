30.08.2025 | 16:40

Застреляха като куче бивш шеф на Радата и организатор на Евромайдана в Украйна

53-годишният Андрий Порубийфе починал на място

Бившият председател на Върховната рада на Украйна Андрий Парубий бе застрелян в Лвов в събота, съобщи Националната полиция. Сигналът за стрелба е постъпил около обяд, а по данни на правоохранителните органи 53-годишният политик е починал на място от получените рани. Информацията бе потвърдена и от губернатора Максим Козицки, цитиран от Би Би Си.

Според украински медийни източници на местопрестъплението са открити седем гилзи. Стрелецът, според предварителните данни, е изглеждал като доставчик от куриерска служба. Той се е приближил до мъжа с електрически велосипед, произвел е изстрели и е потеглил. Главната прокуратура потвърди, че е започнато разследване, но засега не се посочват мотиви или връзка с войната на Русия срещу Украйна.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че министърът на вътрешните работи Игор Клименко и главният прокурор Руслан Кравченко вече са докладвали първите обстоятелства по „ужасното убийство“. „Андрей Парубий е убит. Всички необходими сили и средства са ангажирани за разследването и издирването на убиеца,“ написа Зеленски в социалната мрежа X и изказа съболезнования на близките.

Кметът на Лвов Андрий Садовий подчерта, че разкриването на обстоятелствата е въпрос на национална сигурност в страна, която се намира във война. „Както виждаме, вече няма напълно безопасни места,“ заяви той.

Андрий Парубий е роден през 1971 г. в Лвов и е сред ключовите фигури в украинския политически живот през последните две десетилетия. Той участва активно в организацията на Евромайдана, а през 2014 г. оглавява Съвета за национална сигурност и отбрана. От 2016 до 2019 г. е председател на Върховната рада. Известен е като политик с твърда проевропейска и евроатлантическа позиция и като символ на постмайданската Украйна.