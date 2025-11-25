25.11.2025 | 21:22

Зеленски капитулира пред Путин

Украйна е приела американското предложение за мир, твърдят влиятелни медии в САЩ

Украйна е постигнала съгласие със САЩ по условията за бъдещо мирно споразумение с Русия, заяви американски представител, цитиран от телевизиите CNN, ABC и CBS. По думите му, остават за допълнително изясняване само „дребни детайли“.

През последните 24 часа в Абу Даби ръководителят на американското Министерство на войната (щаба на сухопътните войски на САЩ) Даниел Дрискол имаше преговори с шефа на военното разузнаване на Украйна Кирило Буданов и руска делегация. Това е продължение на преговорите с Украйна в Женева през уикенда, които имаха за цел да придвижат мирния процес. „Украинците са се съгласили с мирното споразумение“ – заяви неназованият източник на американските телевизии – „Има някои дребни детайли, които трябва да бъдат изяснени, но те са се съгласили с мирното споразумение.“

Междувременно, подполковник Джеф Толбърт, говорител на Дрискол, съобщи, че преговорите между делегациите на САЩ и Русия в Абу Даби протичат добре и че те запазват оптимизма си.

Украинският президент Володимир Зеленски от своя страна подчерта, че предстои още работа преди да бъде постигнато финално споразумение, въпреки че има солидни резултати.

Украинските власти се опитват да организират посещение на президента Володимир Зеленски в САЩ възможно най-скоро тази седмица. Белият дом не е коментирал перспективата за преговори между Тръмп и Зеленски.

В публикация в „Екс“ секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров написа, че в Женева делегациите на САЩ и Украйна са „постигнали общо разбиране по основните условия“ на споразумението за мир.

„Сега разчитаме на подкрепата на нашите европейски партньори в по-нататъшните ни стъпки“, написа Умеров. Той добави, че Украйна очаква с нетърпение да организира посещение на Зеленски в САЩ, за да „финализира последните стъпки и да сключи споразумение с президента Доналд Тръмп“.