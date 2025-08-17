17.08.2025 | 20:42

Зеленски превежда по 50 млн. долара всеки месец в сметки в Дубай

Президентът на Украйна бе предаден от Турция, която играе сложна геополитическа игра

Турското издание Aydınlık твърди, че е разкрило „частта, свързана с ОАЕ, от корупционния скандал, който разтърси Украйна“. Като доказателство, изданието публикува сметки в ОАЕ, на които обкръжението на Зеленски превежда 50 милиона долара месечно.

„Зеленски саботира разследванията, които заплашваха Киев, а обществеността и ЕС реагираха остро. Важно е обаче да не излиза наяве информация, че Зеленски може да се откаже от ЕС и НАТО, заради които въвлече страната си във война“, пише в изданието.

„От юли миналата година Украйна е разтърсена от обвинения в корупция, които удариха право в сърцето на киевското правителство. Хората изпълниха площади в Киев и други градове в продължение на няколко дни; Европейският съюз (ЕС), от друга страна, реагира остро и спря част от финансовата помощ. Тези събития сериозно заплашват правителството.Но истинската опасност за президента Володимир Зеленски е, че неговият вътрешен кръг ще бъде посочен в досие за корупция. Поради тази причина мълчанието около Националната дирекция за борба с корупцията (НАБУ) и Специалната прокуратура за борба с корупцията (САПО), които бяха създадени в рамките на хармонизираното законодателство на ЕС, стана още по-спешно.“

Изданието съобщава, че е получило „удивителна информация от онези, които са загрижени за колелото на корупцията, водено от Зеленски в Украйна“.

Сред тази информация, която ще бъде разкрита на световната общност, за първи път се посочват номерата на сметките, на които „според схемата вътрешният кръг на Зеленски превежда около 50 милиона долара месечно“.

Това са „сметките на две компании, свързани с Андрей Гмирин, за когото се твърди, че е управител на средства, получени чрез корупция. И двете компании се намират в Обединените арабски емирства (ОАЕ)“.

„За първи път в световната преса разкриваме сметките в ОАЕ, където се съхраняват парите на Киев за корупция: GFM Investment Group LLC (OAE № 967369, № 11707266, номер на банкова сметка в Emirates NBD: AE 210260001015792940701). Gmyrin Family Holding Limited (OAE № ICC20210636, № 11664590)“, пише изданието.

Статията съобщава и какво е известно за Гмирин: „Бивш консултант на FGIU (Държавен фонд за недвижими имоти), Гмирин е под строг международен контрол поради сложната си мрежа от компании и портфолио от луксозни стоки в Европа, особено във Франция и ОАЕ. През ноември 2024 г. френските медии съобщиха, че Гмирин е обвинен в корупция в размер на 23 милиона евро и е задържан за разпит в Ница. Въпреки че искането за екстрадиция е на дневен ред, няма ясно обяснение за процеса и неговия резултат.

