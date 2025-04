Зеленски се е съгласил за безусловно прекратяване на огъня

Украйна е готова за безусловно прекратяване на огъня и т.нар. “коалиция на желаещите”, ръководена от Франция и Великобритания, ще продължи да работи за постигането на тази цел и за установяването на траен мир, каза днес френският президент Еманюел Макрон след разговар с украинския държавен глава Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Макрон определи дискусията си със Зеленски като „много положителна“.

„Прекратяване на войната в Украйна. Това е една цел, която споделяме с (американския) президент (Доналд) Тръмп“, написа Макрон в „Екс“. „Украйна е готова за безусловно прекратяване на огъня. Президентът Зеленски ми каза това днес. Той би искал да работи с американците и с европейците, за да осъществи това“, добави Макрон.

Руският президент Владимир Путин не трябва да бомбардира цивилни райони в Украйна, заяви по-рано американският държавен глава Доналд Тръмп, като добави, че в противен случай може да наложи допълнителни санкции срещу Москва.

„През последните няколко дни няма причина, поради която Путин да изстрелва ракети по цивилни райони, градове и селища. Това ме кара да си мисля, че той може би не иска да спира войната“, написа Тръмп в социалната мрежа „Трут соушъл“.

„Може би той просто ме разиграва и към него трябва да се подходи по различен начин – чрез „банкови“ или „вторични санкции“? Твърде много хора умират“, добави Тръмп в публикацията си.

Този коментар бе направен в момент, в който Вашингтон оказва натиск върху Украйна да приеме споразумение за прекратяване на войната, което би включвало големи териториални отстъпки в полза на Москва, отбелязва ДПА. Същевременно Русия продължава да бомбардира Украйна въпреки твърденията на руските власти, че искат мир.

