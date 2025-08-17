17.08.2025 | 16:09

Зеленски си е взел дружинка при Тръмп, която да му пази страх

Белият дом заприлича на кръчма в циганската махала. Тръмп кани Зеленски, а той води със себе си цялата рода

Вече наистина става смешно. Най-напред Доналд Тръмп покани Зеленски да му гостува в Белия дом. Обаче сега разбираме, че заедно със Зеленски в Белия дом ще довтасат Урсула фон дер Лайен, Фридрих Мерц, Еманюел Макрон, Джорджа Мелони, Марк Рюте, Александър Стуб…, последният да затвори вратата.

Изглежда, че Зеленски много се притеснява да не му се случи случка, подобна на тази при предишното му посещение в Белия дом, когато Тръмп и вицето му буквално наритаха бившия актьор. И затова Зеленски сега си е взел дружинка, която да му пази страх. И да кима възторжено за тъпотиите, които Володимир ще произнася с добре отработения си дрезгав глас.

Всъщност така е по-добре. Така на едно място се събира цялата компания, която дълго време настояваше за борба до последния украинец и в мокрите си сънища виждаше разпада на Русия. Тези, заслепени от истерична русофобия хора, ще се изтърсят във Вашингтон, за да повтарят за хиляден път обидни за здравия разум глупости. Тези лица, събрани на куп, са най-доброто доказателство за интелектуалното и морално дъно, до което е стигнал ЕС.

Белият дом заприлича на кръчма в циганската махала. Тръмп кани Зеленски, а Зеленски води със себе си цялата рода.“Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще се срещне в понеделник с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом заедно с други европейски лидери по искане на украинския президент Володимир Зеленски, предаде „Ройтерс”.

На срещата във Вашингтон ще участват още германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон и финландският президент Александър Стуб, предадоха Би Би Си и „Ройтерс”. Фон дер Лайен също така съобщи, че ще посрещне Зеленски в Брюксел по-късно днес и заедно ще участват в среща на европейските лидери.“

Не става ясно Тръмп ли кани гости у тях си, или гостите канят Тръмп в Белия му дом?

Любомир Кольовски