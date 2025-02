Зеленски забрани социалната мрежа на Тръмп в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски е блокирал социалната медия на Доналд Тръмп – Truth Social, твърдят множество източници онлайн. Truth Social вече не е достъпен в Украйна за широката публика. Компанията за социални медии не е включена в списъци с приложения, базирани в Украйна, като DownDetector.

Все още няма официално обяснение защо са предприети мерките, а разкритието идва след като Тръмп разкритикува Зеленски в Truth Social, наричайки го диктатор.

„Помислете си, един скромно успешен комик, Володимир Зеленски, убеди Съединените американски щати да похарчат 350 милиарда долара, за да влязат във война, която не може да бъде спечелена, която никога не трябваше да започва, но война, която той, без САЩ и „ТРЪМП“, никога няма да може да уреди“, написа Тръмп.

„Съединените щати са похарчили 200 милиарда долара повече от Европа и парите на Европа са гарантирани, докато Съединените щати няма да получат нищо обратно. Защо Сънливият Джо Байдън не поиска обезщетение, тъй като тази война е много по-важна за Европа, отколкото за нас. Имаме голям, красив океан като разделяне“, добави той.

„Освен това Зеленски признава, че половината от парите, които сме му изпратили, ЛИПСВАТ. Той отказва да има избори, а има много нисък рейтинг в украинските социологически проучвания и единственото нещо, в което беше добър, беше да свири на Байдън „като цигулка“, продължи Тръмп. „Диктатор без избори, Зеленски по-добре да действа бързо или няма да му остане държава. Междувременно ние успешно преговаряме за край на войната с Русия, нещо, което всички признават, че само „ТРЪМП“ и администрацията на Тръмп могат да направят“.“

Позицията на Тръмп беше споделена и от ръководителя на Министерството на ефективността на САЩ (DOGE) Илон Мъск. Той каза, че Зеленски не може да твърди, че представлява „волята на народа“, докато не възстанови свободата на пресата и не спре „отмяната на избори“.

JUST IN: According to widespread reports, Ukrainian president Volodymyr Zelenskyy has*BLOCKED* Truth Social.

However, Truth Social is NOT available in Ukraine to the general public. The social media company is not listed on Ukrainian-based app lists, such as on DownDetector.… pic.twitter.com/7Ttojp0EG0

— Kyle Becker (@kylenabecker) February 20, 2025