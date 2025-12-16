16.12.2025 | 20:05

Зетят на Тръмп се отказа да строи хотел в Белград. Вучич откачи

Преди това срещу министъра на културата бе повдигнато обвинение, че незаконно е отнел статута на културна ценност на сградите на Генералния щаб, където трябваше да бъде издигнат хотелът

Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, се е оттеглил от планирания проект за изграждане на хотел в Белград на мястото на разрушения комплекс на Генералния щаб, който бе поразен при бомбардировките на НАТО през 1999 г., съобщи „Уолстрийт Джърнъл“. Проектът на стойност 500 милиона долара включваше висок хотел, луксозен жилищен комплекс, офис площи и магазини.

Предполагаемата причина за решението на Къшнър е внесения от прокуратурата за борба с организираната престъпност обвинителен акт срещу настоящия министър на културата на Сърбия Никола Селакович във връзка с незаконни действия по отнемане на статута на културна ценност на сградите на Генералния щаб. Селакович е обвинен в злоупотреба със служебно положение и фалшифициране на официален документ.

„Тъй като значимите проекти трябва да обединяват, а не да разделят, и от уважение към гражданите на Сърбия и Белград, този път се отказваме от намерението си и се оттегляме“, заяви пред „Уолстрийт Джърнъл“ говорител на частната инвестиционна фирма на Къшнър – Affinity Partners.

Прокуратурата за организирана престъпност провежда разследване от май по съмнения за фалшифициране на документи, въз основа на които сръбското правителство е отнело статута на културна ценност на сградите на Генералния щаб в Белград. По данни на прокуратурата директорът на Републиканския институт за защита на паметниците на културата Горан Васич е признал, че е фалшифицирал документи. Въз основа на тази документация е внесена инициатива до Министерството на културата, ръководено от Никола Селакович от управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), за вземане на решение за прекратяване на защитения статут на Генералния щаб.

Селакович беше разпитан на 4 декември, след което обвини прокуратурата, че работи по нареждане на неназовани центрове на власт, чиято цел е да свалят правителството в Сърбия и президента Александър Вучич. Държавният глава, от своя страна, увери на 11 декември, че би помилвал всички, срещу които може да бъдат повдигнати обвинения по казуса.

„Няма да им дам възможност да преследват онези, които не са виновни за нищо. Аз съм виновен. Аз съм този, който искаше да модернизира Сърбия. Аз съм този, който искаше да доведе голям инвеститор“, подчерта Вучич.

С прокарването на специален закон на 7 ноември, чрез който бе отменен статута на Генералния щаб като културна ценност, правителството предизвика критики от и без друго бушуващото протестърско движение в страната, чиито представители в по-голямата си част се застъпват за запазването и реставрацията на полуразрушените преди 26 години модернистични сгради на Генералния щаб на някогашната югоармия.

Антинатовските настроения в Сърбия остават високи и мнозина са против участието на САЩ в проект по възстановяване на мястото, на което се е намирал Генералният щаб на някогашната югославска армия.

Вучич се закани да подведе под отговорност протестиращи и обвинители

След новината за оттеглянето на Къшнър, Вучич обяви, че „лично ще гарантирам, че всеки, който е участвал в причиняването на подобни щети, ще бъде подведен под отговорност“. Той добави, че „лично ще внеса наказателни жалби“ срещу „всички, които са участвали в преследването и унищожаването на инвестицията“, обвинявайки ги в „икономическо подкопаване на Сърбия“.

През последната година Вучич се сблъска с антиправителствени демонстрации, начело на които застанаха студенти. Протестите започнаха, след като бетонна козирка на гарата в северния сръбски град Нови Сад се срути на 1 ноември 2024 г. след ремонт, причинявайки смъртта на 16 души, а един бе тежко ранен. Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори.