Жесток отговор: Иран бомбардира американски военни бази! (видео)
Техеран стреля по няколко държави в Близкия изток

Бахрейн, Катар и Обединените арабски емирства затвориха въздушното си пространство. Това стана, след като Иран започна ответен удар след нападението на САЩ и Израел.

 

Ирански ракети са насочени към американски военни бази в Бахрейн и Катар. Катар съобщава за прихващане близо до авиобаза Ал Удейд. Съобщава се, че NSA Bahrain е била ударена.

Информация за удари има и от Йордания и Саудитска Арабия.

Множество силни експлозии бяха чути в Доха, Катар, малко след като министерството на отбраната на страната заяви, че всички ракети, изстреляни от Иран, са били прихванати, пише Al-Jazeera.

