Жесток отговор: Иран бомбардира американски военни бази! (видео)

Бахрейн, Катар и Обединените арабски емирства затвориха въздушното си пространство. Това стана, след като Иран започна ответен удар след нападението на САЩ и Израел.
🇧🇭| BREAKING: Explosions in jufair Bahrain — area where US naval base and 5th fleet headquarters is located.
Ирански ракети са насочени към американски военни бази в Бахрейн и Катар. Катар съобщава за прихващане близо до авиобаза Ал Удейд. Съобщава се, че NSA Bahrain е била ударена.
Информация за удари има и от Йордания и Саудитска Арабия.
🇰🇼🇦🇪Explosions in Kuwait and Abu Dhabi
Множество силни експлозии бяха чути в Доха, Катар, малко след като министерството на отбраната на страната заяви, че всички ракети, изстреляни от Иран, са били прихванати, пише Al-Jazeera.
