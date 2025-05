Жесток скандал в Белия дом с президента на Южна Африка (видео)

Епизодът в сряда с президента на Южна Африка Сирил Рамафоса беше класика по рода си,

с добавения обрат на засада, включваща приглушени светлини, продължителна видеопрожекция и купища новинарски изрезки. Докато телевизионните камери работеха и след оживена дискусия, журналист попита Тръмп какво би било необходимо, за да се убеди, че дискредитираните твърдения за „геноцид на белите“ в Южна Африка са неверни.

TRUMP IS A GANGSTER

Watch as Trump makes the South African President watch videos of his country man Julius Malema calling for the genocide of white farmers in the Oval Office!

President Cyril Ramaphosa was clearly disturbed 😳

Not to mention the k!ller stare from Elon Musk! pic.twitter.com/2SzJ9WYNLM

— EMENIKE IHEANYI (@DataRefines) May 21, 2025