Зрелищен провал на европейския конкурент на Илон Мъск: Разби се изстреляната орбитална ракета „Спектър“

Ракетата на частната германска компания Isar Aerospace се взриви малко след като бе изстреляна от норвежкия космодрум Андая. Това бе първия опит за изстрелване на ракета-носител от територията на континентална Европа.

Апаратът загуби контрол на позицията секунди след излитането и падна обратно на Земята, предааде БГНЕС.

Спектралната ракета излетя от космодрума в Северна Норвегия след като старта бе отложен с повече от седмица заради метеорологичните условия. Ракетата се издигна в ясното небе, но изглежда загуби контрол на позицията около 25 секунди след излитането. В рамките на пет секунди ракетата напълно се наклони и започна да пада. После се удари зрелищно в земята близо до стартовата площадка и експлодира.

Изстрелването бе тестово, без полезни товари на борда. „“КАКЪВ ПОЛЕТ!“, написа Даниел Метцлер, главен изпълнителен директор на „Исар Аероспейс“, около час след изстрелването. „При първия ни полет днес имахме чисто излитане, полет 30 сек. и междувременно не взривихме площадката”, добави той.

Европа търси алтернативи на зависимостта си от SpaceX за изстрелванията на сателити. Забавянията с разработката на Ariane 6 и провалите на Vega доведоха до организирането на European Launcher Challenge – състезание, в което Европейската космическа агенция ще финансира нови частни компании. Isar Aerospace е сред водещите претенденти за финансиране.

