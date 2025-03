Мегатрус в Азия: Земята се разцепи, срути се небостъргач (видео)

Силно земетресение беше усетено в столицата на Тайланд – Банкок. Епицентърът на труса е в Мианма, допълват агенциите, като се позовават на три референтни сеизмологични института.

Според Европейско-средиземноморския сеизмологичен център трусът е бил с магнитуд 7,3, а епицентърът е бил на 33 километра югозападно от град Мандалай, в Мианма, в който живеят около 1,2 милиона души. Трусът е бил на дълбочина от 10 километра.

Американският Геоложки институт пък съобщава за магнитуд 7,7. Епицентърът е бил на 16 километра северозападно от Сагайнг, в Мианма. Институтът съобщава за дълбочина от 10 километра.

Според Германския геофизичен институт, който също говори за магнитуд 7,7, трусът е бил на около 50 километра източно от град Монива, в централната част на Мианма, предаде Асошиейтед прес.

В социалните мрежи се разпространява видео от срутващ се строящ се небостъргач в Банкок и как се изплисква водата от басейните. Земетресението доведе до евакуация на офиси и магазини в тайландския мегаполис. Премиерът на Тайланд е свикал извънредно съвещание.

Massive 7.7 earthquake strikes Myanmar — Bangkok shaken hard.

▪️ Water spills from rooftop pools in high-rises

▪️ Buildings sway, people flee

▪️ Evacuation declared across the city

Locals report a high-rise under construction may have collapsed — official confirmation still… pic.twitter.com/UII9JXNPPm

— NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2025