Звуково оръжие срещу протестиращите в Сърбия: Вучич отрича, но истина ли е? (видео)

Сръбските сили за сигурност незаконно са използвали военно звуково оръжие срещу протестиращи в Белград. Това твърдят очевидци и протестиращи, които бяха в центъра на сръбската столица в събота вечерта.

В социалните мрежи дори се появиха кадри, на които демонстрантите се разбягват, като според мнозина причина за това е именно оръдието, което насочва силен звук със сила до 160 децибела. Президентът Александър Вучич отрече опасното оръдие да е използвано.

Сръбската полиция разположи акустичното оръдие още в подготовката за мащабния протест снощи. Според специалисти, пострадалите от него изпитват остра болка в ушите, дезориентация и паника, а продължителното излагане на силен звук може да причини разкъсване на тъпанчето и необратимо увреждане на слуха.

Белградският център за правата на човека и партията Сръбски център заявиха, че срещу протестиращите са използвани акустични оръжия. За какво става въпрос – оръжие от ново поколение: звуковото оръдие LRAD (Long Range Acoustic Device), което излъчва насочен звуков сигнал със сила на звука до 160+ dB. Звукът предизвиква парене по кожата и принуждава хората да бягат.

Припомняме, че според данните на сръбския президент, при снощните протести е имало 56 ранени, но нито един сериозно. Според Вучич, 44 души са получили наранявания и са минали през спешната помощ в страната, а 11 са приети в клиничен център. По-тежко пострадал, но без опасност за живота, е един човек – Никола Пашич.

Вучич благодари на протестиращите, че не са прекрачили границата, макар да имало много ярост, но не обели и дума за групи, атакували протестиращи срещу него студенти. Той категорично отрече да е използвано акустично оръжие срещу демонстрантите. „Искам да кажа също, че обвиненията, че някой е използвал звуково оръдие, че това са войници и членове на „Кобра“ – сякаш това, което държат, е звуково оръдие, не са истина. Ние не вдигнахме палки и не ги използвахме днес. Полицаите пострадаха и изтърпяха всичко. Над 60 оръдия и сигнални ракети бяха изстреляни в Пионерския парк. От вчера има много насилие. Над 100 трактора са повредени и унищожени“, заяви по-рано сръбският президент.

За разработването на акустично оръжие се говори от десетилетия. Според различни източници, подобен род несмъртоносно средство разработват, както в САЩ, така и в Русия и Китай. Именно на вид средство се смята, че е използвано срещу американски дипломати в Куба. Случаите, станали известни като „Хавански синдром“, получиха огромна популярност преди време, като дълго се смяташе, че евентуалното използване на нетрадиционно оръжие срещу дипломатите може би не е реално, а просто мит.

Serbian security forces illegally used military-grade sonic weapons against protesters in Belgrade

Police deployed the LRAD cannon — an acoustic weapon that emits a targeted “beam” of sound at volumes up to 160 dB.

Victims experience sharp ear pain, disorientation, and panic.… pic.twitter.com/gW8yNS4JSt

— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2025