Бъдещият директор на ФБР на САЩ Кеш Пател в екипа на новоизбрания президент Доналд Тръмп заяви, че е нужно разследване за това как Киев се е разпореждал със средствата, отпуснати му от Конгреса на САЩ.

Пател смята Украйна за корумпирана страна и място за пране на пари.

„Бих помолил Конгреса да проучи къде са отишли тези пари. Американският народ трябва да получи отговор на този въпрос… Как можем да вярваме на това правителство, когато раздаваме толкова големи суми и не получаваме отчет за какво са похарчени?“, каза Пател в подкаста Kash’s Corner.

Изправени пред постоянните искания от Зеленски за допълнителни средства и оръжия, американците трябва да изискват повече прозрачност от украинските власти, подчерта той. Пател даде пример с падането на украинска ракета в Полша преди две години, когато Зеленски обяви, че Русия е изстреляла ракета срещу държава от НАТО. Оказа се обаче, че ракетата е украинска, а не руска. Затова според Пател „ако Зеленски идва в Конгреса и иска още пари и оръжия, трябва да е по-подготвен в глобални изявления, които ни водят на ръба на война, в сравнение с това, което направи миналата есен с тази ракета“.

Тръмп избра Пател миналия месец да замени Кристофър Рей като директор на ФБР, пост, който изисква потвърждение от Сената.

Настоящият директор посочи в сряда, че ще напусне поста си следващия месец, за да отстъпи място на кандидата на новоизбрания президент. Фаворитът на Тръмп, Кеш Пател, отдавна се противопоставя на така наречената дълбока държава и обеща да накаже враговете на Тръмп, с което предизвика широка критика в американските медии.

Адвокат по професия, Пател за кратко е служил в Министерството на правосъдието по време на администрацията на Обама, преди да се премести в Камарата на представителите, след като Тръмп встъпи в длъжност, като работи две години като старши съветник на бившия конгресмен-републиканец Девид Нунес от Калифорния, когато той ръководи Комисията за разузнаване на Камарата на представителите през 2017 г. и 2018 г., разследваща действията на ФБР за търсене на евентуални връзки на Тръмп с Русия. Нунес написа широко критикуваната от демократите бележка, в която се твърди, че ФБР е допуснало погрешни стъпки в разследването за връзките на кампанията на Тръмп с Москва.

Пател се присъедини към администрацията на Тръмп през първия му мандат, след като демократите си върнаха мнозинството в Конгреса, преминавайки от старши директор за борба с тероризма в Съвета за национална сигурност до старши съветник на директора на националното разузнаване.

Kash Patel is aware that Zelensky is a grifter. He wants accounting of where all the money went. pic.twitter.com/N8EKkbzJsk

— Juanita Broaddrick (@atensnut) December 9, 2024