18.08.2025 | 11:03

Бащата на Кунгфуто от „Наглите“ е купил и ликвидирал фирма на Доган и Вълка

През юни 2019 г. Георги Лефтеров купува дружеството „Уотър – Витал“, а през януари 2023 г. го заличава

Георги Стефанов Лефтеров, който е баща на убития от групата на „Наглите“ Юлиян Лефтеров – Кунгфуто, е придобил и ликвидирал фирма на Ахмед Доган и Румен Гайтански. На 4 юни 2019 г. Георги Лефтеров става едноличен собственик на УОТЪР-ВИТАЛ. Компанията е учредена две години по-рано от Ахмед Демир Доган и Румен Тодоров Гайтански, съобщи bird. Лефтеров става ликвидатор на компанията от 23 юни 2022 г., а на 9 януари 2023 г. УОТЪР-ВИТАЛ е заличена.

Георги Лефтеров е свързан с едно от най-бруталните престъпления на „Наглите“. Неговият син Юлиян Лефтеров – Кунгфуто, който е сочен от разследващите за съпричастен по част от престъпленията на бандата за отвличания е отвлечен и разстрелян от Любомир Димитров – Гребеца. Семейството на Кунгфуто плащат 200 000 евро откуп за живота му, но Юлиян така и не се завръща, защото вече е бил екзекутиран.

Любомир Димитров – Гребеца ликвидира и друг член на бандата – Иван Пайнавелов – Сапата. Безспорен факт е, че Сапата и Кунгфуто са близки прибиве. Според твърденията на Георги Стефанов Лефтеров, Сапата е искал да разговаря с него, за вината си към семейството му, преди да изчезне.

Според разследващите, конфликтът между Сапата,Кунгфуто и посталите членове на престъпната група е възникнал заради неуредени финансови взаимоотношения. Георги Лефтеров обаче подозира, че убийството на сина му е било поръчано от Александър Чонков, който е който е вуйчо на Кунгфуто. Според Лефтеров синът му имал връзка с вуйна си и дори има две деца от нея, което довело до екзекуцията му.

Любомир Димитров – Гребеца е осъден за убийствата на Стефанов Лефтеров и Иван Пайнавелов с показанията на Даниел Димитров – Данчо Релето. Реално Релето е помагач при извършването на двете убийства, но по това дело той има качеството на защитен свидетел.

По ирония на съдбата Прокопи Прокопиев – Културиста, Ивайло Евтимов – Йожи и Даниел Димитров – Данчо Релето от бандата за отвличания бяха обявени за издирване от близките си, след като заедно изчезнаха безследно в началото на миналата седмицата. Разследващите подозират, че те са били убити и заровени край Пловдив от неизвестни засега извършители. Тримата бяха осъдени за 13 отвличания, но не изтърпяха наказанията си в пълен размер, а бяха освободени предсрочно. Те изчезват в района на пловдивското село Труд. Мъжете заживяват в Несебър след затвора и организирано пътуват до региона на Пловдив.

Счита се, че Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето са замесени в убийствата на Иван Пайнавелов и Юлиян Лефтеров. И все пак изглежда малко вероятно родения през 1952 г. Георги Стефанов Лефтеров да има отношение към тяхното изчезване и евентуална смърт. Или пък някоя от другите жертви на бандата.

В края на месец март други двама от задържаните по делото „Наглите“ също отново бяха задържани, макар и за кратко. Митко и Радослав Лебешковски и 39-годишния Димитър Вълканов – Митко Горския бяха обвинени в отвличането на двама души. Вълканов и братята Лебешковски са привлечени към наказателна отговорност за похищението на Ивайло Петров и Божидар Марков. Прокуратурата твърди, че това е станало в началото на януари. Петимата били свързани с пратка кокаин, дошла от европейско пристанище. Тя е минавала през България, за да стигне до Турция. Подозира се, че Ивайло Петров и Божидар Марков са били агенти на службите и затова са били екзекутирани. Естествено, когато няма труп, няма и престъпление.

Дали има връзка между изчезването на Ивайло Петров и Божидар Марков от една страна и на Прокопи Прокопиев – Културиста, Ивайло Евтимов – Йожи и Даниел Димитров – Данчо Релето от друга само можем да гадаем, но братята Лебешковски определено биха могли да са свързващо звено.