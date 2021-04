08.04.2021 | 9:53

Бонев: „Да“ на правителство на малцинството. Срещу Борисов по „борисовски“!

Румен Радев вече е спечелил втори мандат - не му е нужен служебен кабинет

„За тези, които още си мислят, че the show must go on и в политиката: Позволявам си да открехна само малко вратата. Да видят какво ги очаква. Медиите дават думата на разни съмнителни политолози и уважавани специалисти по конституционно право, които да кажат какво ще се прави сега.

И Славчо реши, че е много мъдро да спомене във Фейсбук, че ще следват стъпките по основния закон.

Но професорите по конституционно право могат да говорят само за стъпките: следва това, това и това. Да ги запознаем малко със съдържанието. На тях това не им е известно. И не се преподава в правните факултети.

Хипотеза за служебен кабинет

Мнозина неосведомени наивно му възлагат големи надежди. Щял да “окошари” управляващите, да им извади корупцията наяве, да осигури честни избори. Щял да вади далавери и да ги пуска по медиите?! За да унищожат ГЕРБ медийно. Срещу Борисов по борисовски. Реалността: Никого не може да окошари такъв кабинет без събрани по НПК доказателства и съдействие на съдебната власт. Съдействие е наивно да се очаква сега. За това се иска време. От друга съдебна власт. Даже се учудвам, защо Борисов толкова го е страх от служебен кабинет!

За далаверите: По кои медии?! При пълното медийно превъзходство на корумпираните, това ще е контрапродуктивно. “Кьрфишеци, компромати, измишльотини…”. Така ще го квалифицират и парират с лекота.

Служебният кабинет не може да промени Изборния кодекс, нито който и да било закон. Няма да има парламент. Може да смени областните управители и ръководството на МВР в центъра и по места, които са се политизирали с ГЕРБ. Ако намери хора. Не виждам някой да има готов списък с такива кадри.

Нещо повече. ЦИК, доминирана от ГЕРБ, остава; изборната администрация остава. Тази, която саботира машинното гласуване и осигури пълен хаос на изборите; старите правила остават.

Ролята на МВР: Никак не е ясно как за два месеца нови шефове в МВР ще успеят да намерят подходящи честни и безпристрастни хора, които да са достатъчно компетентни и саможертвени.

Които, при неуспех на изборите, ще бъдат уволнени и подведени под отговорност по измислен повод. Кметовете остават. С цялата администрация. Няма време за изчистване на списъците на ЕСГРАОН. И не забравяйте, няма как да намерите толкова много хора, които да си жертват кариерата, без осигурено бъдеще.

Най-успешният служебен кабинет за прехода беше този на Софиянски. Извади страната от национална катастрофа. Защото беше ясно кой ще спечели изборите. И страната беше в пропастта. Знам, името ще подейства на мнозина като червено на бик..

Но спомнете си само част от кабинета – световно известният диригент Емил Табаков – министър на културата, прочутият д-р Емил Таков (Бог да го прости), министър на здравеопазването, Иван Нейков – труд и социални грижи, Светослав Гаврийски – министър на финансите, Даниела Бобева – министър на търговията и външноикономическите връзки… за самокритика, но по вина на Петър Стоянов и наш срам, министър беше и Румен Христов, който сега е в коалиция с Борисов. С голяма доза самоирония – министър на вътрешните работи, кой ли беше.

Но тогава спря рекетът. Изчезнаха лепенките. Унищожаването на дребния и средния бизнес, което сега се възроди, силовото застраховане, бизнесът на мутрите по онова време, когато не бяха на власт. Съучастниците на Борисов научиха какво е това данъчна декларация, Мутрите се изпокриха, въпреки съпротивата на тогавашния главен прокурор; беше отнет лицензът за охранителна дейност на Борисов за хулиганство. Това за сведение на неговите фенове, които ме питат сега защо тогава не съм смачкал мутрите тогава. Смачках ги, доколкото позволяваше законът. Спирам, че това, което в програмата на Славчо за МВР се нарича инструментариум за разкриване на престъпления, щели да го възстановят. Няма такъв термин в криминалистиката, но карай.

Те даже не знаят тогава какво е направено, съсипано и трябва да се възстановява. Пардон, отплеснах се от темата за служебния кабинет. За редовния на тема МВР лекцията може да продължи цял семестър.

Сега никак не е ясно кой ще се осмели да поеме такава отговорност в един служебен кабинет – камикадзе. И много трудно някой за два месеца ще си сложи главата в торбата. За ревизия на сделките от десет години на управляващите трябва много повече време от два месеца. И кой точно ще направи това?! Администрацията, която е участвала в корупцията?!

Как ще смените такъв брой хора и къде ще намерите нови компетентни, честни и неподкупни за толкова кратко време?! Които, пак повтарям, да си сложат главата в торбата при неясното политическо развитие.

Служебен кабинет сега не е опция, защото може само да възпроизведе сегашните резултати от изборите.

Или да стане още по-зле.

Хипотеза за кабинет в малцинство анти-ГЕРБ,

подкрепен от партия на “статуквото” анти-ГЕРБ (БСП), въпреки че се е борила срещу ГЕРБ в последните четири години безкомпромисно. Тогава, когато партиите на протестите се спотайваха. Или участваха в кабинети на Борисов, или приемаха от него омбудсмански длъжности.

Предимствата: Най-малкото – има парламент, може да промени изборното законодателство, може да промени изборната администрация (там винаги ще се намери начин), има време! Време за всичко, включително да подготви страната за един служебен кабинет, който трябва само да осигури спокойствие на изборите.

И не го мислете Румен Радев, че му трябва сега успешен служебен кабинет, за втори мандат. По-скоро не му трябва. Вече го е спечелил. Тук може да се приключи с to be continued…“

Богомил Бонев, Фейсбук