30.11.2024 | 18:39

Брадърът Виктор прави „Ш’са боря за теб ЧУЕК“ вайръл татус

Фразата му е достойна да се конкурира с мислите на велики автори, шегуват се феновете му

Бургаският здравеняк от жк. „Меден рудник“ Виктор Ангелов, който преди дни напусна къщата на „Биг брадър“, беляза тялото си с нова татуировка, видя Флагман.бг. Вчера батката се похвали с поредния татус. За никого може би няма да е изненада, че бургазлията е избрал да увековечи думите, които най-често чувахме от устата му, докато беше в риалитито.

„Ш’са боря за теб ЧУЕК“ – фразата, която излезе извън пределите на Големия брат и вече дори на пазара има чаша с един от героите от анимационния филм „Ледена епоха“ – катерицата, като животинчето държи в ръка жълъд, за който вероятно ще се бори. Тези слова завинаги ще бъдат на лявата му ръка. Феновете му пък се шегуват, че това изречение може да се конкурира с мислите на велики автори, които хората често избират за татуировка.

Сега обаче не е изключено култовата му реплика да се превърне и във вайръл татус. Дни преди началото на шоуто и да прекрачи прага на къщата Виктор беляза този момент на тялото си с надпис „Big brother 2024 everything is possible..“

„Ш’са боря за теб, чуек!“ е мотото, от което мнозина прихват да се смеят с глас. А с нея Виктор влезе във фолклора на обществото ни.