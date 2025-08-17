Брутална корупция: Столична болница „наема“ ПЕТ скенер, струващ 4-7 млн. лв., за над 25 млн.лв.

Със средства от данъци и здравни вноски, административното ръководство на Пета градска болница в София планира договор за над 25 милиона лева за трегодишен „наем“ на PET/CT скенер. За същата сума болницата може да придобие собствен апарат – за около 4–7 млн. лв., което би довело до значителни спестявания и инвестиции в лечение и заплати.
Как действа схемата – и от кога?
Според информация от социалните мрежи и медии:
- От 2018 г. болницата използва модел, при който външна фирма поставя апарат в лечебното заведение. Болницата плаща 80% от приходите от НЗОК за изследванията, докато частният оператор получава печалбата – без да притежава апарата, но с назначен персонал.
- Предстоящият нов договор е четири пъти по-скъп спрямо предишния, въпреки че апаратът е амортизиран и разходите за персонал и поддръжка не са нараснали.
Няма яснота дали е изготвен бизнес план или е получено одобрение от Столичния общински съвет. Клаузите са подбрани така, че само настоящата фирма може да участва – което поражда съмнения за непрозрачност и злоупотреба с публични средства.
Защо възниква този въпрос: себестойност и цени?
Според международни източници, средната цена за PET/CT скенер варира между $225,000 и $750,000, в зависимост от модела и оборудването. Дори и по максималния курс, стойностите са далеч под милионите, които се предвиждат за „наем“.
Контекстът – ниски заплати на персонала и недоверие
Темата е особено чувствителна на фона на състоянието на медицинския персонал:
- Медицински асистент, който е работил няколко дежурства, е публикувал фиш за 477 лв. заплата (на месец)
- Специализанти в педиатрията с тежък труд и отговорност получават едва around 1900 лв. на месец
Тези ниски възнаграждения контрастират с милионните суми, предвиждани за наем на оборудване, и подчертават социалния и етичен провал на системата.
