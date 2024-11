Чарлз Трети и Камила обезобразили незаконния си син, за да не прилича на тях

Предполагаемият извънбрачен син на крал Чарлз и кралица Камила обвини монарсите, че са предприели крайни мерки, за да прикрият съществуването му.

Роден във Великобритания мъж на име Саймън Доранте-Дей, за когото медиите на Острова упорито твърдят, че е плод на забранената любов между Чарлз и Камила, твърди, че кралското семейство е променило цвета на очите му, за да не прилича на тях.

В публикация във Facebook той написа: „Моята осиновителка Карън сама ми каза през 1998 г., че очите ми са се „променили“ от сини на кафяви, когато съм бил на осем години и когато я помолих да потвърди годината, тя каза през 1974 г. Тя също казах на жена ми д-р Елвиана, че очите ми са били сини, когато съм бил бебе. Наскоро попаднах на видео, което обяснява какво се случи, когато принцеса Ан беше замесена в инцидент с опит за отвличане през 1974 г. Навърших 8 години през април 1974 г. и този инцидент с опит за отвличане се случи през май същата година. Промяната в цвета на очите ми се случи по време на училищните ваканции, които започнаха през юли 1974 г. Сега се чудя доколко това събитие повлия на решението им да действат”, пише novini.bg.

Докато борбата му за отговори продължава, Доранте-Дей сподели подробности за съдебното си дело за „права на осиновени“ срещу полицейската служба на Куинсланд за продължаващо нарушение на задълженията им, като отказват да разкрият, кои са биологичните му родители. Той написа: „През последните няколко седмици бях зает да работя по дело срещу полицейската служба на Куинсланд за продължаващо нарушение на задълженията им, което беше заведено във Върховния съд на Куинсланд в понеделник. Трябва да се боря не само с липсата на осведоменост относно проблема с моето осиновяване, но също така трябваше да се справя със злоупотребата, тормоза и заплахите на определени части от обществото.

Доранте-Дей публикува няколко пъти във Facebook, че вярва, че е „тайното дете на Чарлз и Камила“ и осем месеца след раждането си той е осиновен от Карън и Дейвид Дей. Той е роден през 1966 г., когато крал Чарлз е на 17 години, а Камила е на 18 години.

Simon Dorante-Day, 58, says he is the secret love child of Charles and Camilla.

He says he was given up for adoption soon after birth and his adoptive nan worked for the Queen so helped with the ‘cover up’.

For years he has been demanding a DNA test to prove his claims are true. pic.twitter.com/gMB8xsJrbk

