Директори на болници прибират милиони: Гинеколожка с 1 220 727 лв. годишна заплата

Изтърбушената здравна система, в която все някой протестира за пари и която нарежда българите на първо място в ЕС по доплащане от джоба за здравеопазване, успява да произвежда милионери. Най-малко 17 директори, управители и изпълнителни директори на болници са обявили доходи и спестявания, които надхвърлят 1 млн. лв., показва проверка на изданието „Сега“ в публичния регистър за 2024 г.

Задължени да обявяват имуществото си са ръководителите на лечебни заведения, които се финансират от бюджета на НЗОК или от държавните и общинските бюджети. Декларациите им показват, че малки частни специализирани болници – най-вече АГ и очни, позлатяват шефовете си.

Заплатите около и над 1 млн. лв.

Най-високата заплата през 2024 г. е декларирана от Тияна Николова, директор на частната АГ-болница СБАЛ „Св. Лазар“ в София. Тя е обявила 1 220 727 лв. годишна данъчна основа от трудови доходи, т.е. след приспадане на осигуровките. Любопитно е, че в графата за доходите на съпруга, също има внушително число – 1 263 292 лв. Дългогодишният лидер по заплата сред директорите – Кирил Панайотов на частната русенска кардио болница „Медика кор“ в предишни години декларираше 1,5 млн. лв. доход от основната си длъжност, но тази година е обявил 905 519 лв. по нея плюс още 136 063 лв. страничен доход. Още един управител на частна болница – една от многото печеливши очни клиники у нас, е обявил близо 1 млн. годишна данъчна основа от трудови доходи. Николай Иванов, който ръководи СОБАЛ „Бургас“, декларира 983 608 лв., както и още 286 605 лв. от дивиденти, което също му отрежда място при директорите с най-високи доходи.

Заплатите в държавните болници

За сравнение, заплатите на директорите на някои от най-известните и натоварени държавни болници в София са няколко обиколки зад тези. Венцислав Мутафчийски – популярният шеф на ВМА, е обявил 174 882 лв. годишна данъчна основа от трудови доходи. Директорът на „Пирогов“ Валентин Димитров е декларирал 212 155 лв. трудови доходи. Заплатите в държавните болници обаче се формират по правила, които не им позволяват да растат твърде високо над средната за съответното лечебно заведение.

Милионери по спестявания

Изпълнителният директор на столичната „Майчин дом“ Иван Костов има наглед скромна годишна заплата като директор, както е обичайно за държавните болници – 227 704 лв. (отново става дума за годишна данъчна основа от трудови доходи по основната длъжност). С възнагражденията от други източници обаче трудовите му доходи са 1,066 млн. лв. за 2024 г. Костов е обявил 993 961 лв. в банкови сметки, като от тях над 900 хил. са с посочен източник „възнаграждения за 2024 г.“. Като вземане в декларацията му фигурира депозит във фонд за 2,58 млн. долара (4 857 108 лв.) и облигации, придобити за близо 2,6 млн. лв., но за тях посочва като източник банков заем и продажба на ценни книжа.

Акад. Иван Миланов е друг от директорите на държавни болници в тази група. Той е изпълнителен директор на столичната болница по неврология и психиатрия МБАЛНП „Свети Наум“ от 2000 г. Годишната данъчна основа от трудови доходи, която обявява, е скромна – 131 355 лв. С другите източници, обявената годишна данъчна основа е 525 564 лв. Спестяванията му в банкови сметки обаче са на обща стойност 4,7 млн. лв.

Над 4 млн. лв. в банкови сметки е декларирал и Кирил Панайотов, директорът на русенската „Медика кор“. Той е посочил в декларацията си 4,6 млн. лв. в три банкови влога, а съпругата му има още четири влога за над 1,6 млн. лв.

Управителят на пловдивската МБАЛ „МК Свети Иван Рилски“ Николай Салутски е сред лидерите по заплата – обявил е 798 018 лв. годишна данъчна основа от трудови доходи. Той декларира само една банкова сметка с 24 240 лв., но 1 240 000 лв. като налични средства, а за източник е посочил заплатата.

Тияна Николова (столичната АГ „Св. Лазар“) също няма банкови сметки, но заявява налични средства в евро и лева на обща стойност 2,012 млн. лв.

Олга Масларова – изпълнителен директор на столичната УМБАЛ „Лозенец“, се вписва в стандарта на държавните болници, но в нейната декларация впечатление прави съпругът й проф. Димитър Масларов, който е един от най-известните ни невролози. Той декларира 1,3 млн. лв. в банкови сметки.

Максим Яков – управител на МБАЛ „Майчин дом-Варна“, е обявил 272 243 лв. годишна данъчна основа от заплати. Той обаче декларира и 17 влога на обща стойност от близо 2,2 млн. лв., както и седем вложения в инвестиционни и пенсионни фондове за над 1 млн. лв.

Изпълнителният директор на най-голямата болница в страната – УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив, Карен Джамбазов е с държавна заплата – 187 086 лв. И той обаче е сред милионерите – декларира 1 579 680 лв. в банкова сметка и още 405 577 лв. в инвестиционни и пенсионни фондове.

В Пловдив има още милионери сред директорите. Жан Читалов, който ръководи частната МБАЛ „Уро Медикс“, е заявил 139 767 лв. заплата, но над 2,2 млн. лв. в банкови сметки. Свилен Попов, управител на МБАЛ „Парк Хоспитал“, обявява 120 000 лв. заплата, но още 878 150 лв. доходи от други източници, като общо декларираните доходи надхвърлят 1,2 млн. лв. Управителят на „Медикус Алфа СХБАЛ“ Динко Господинов пък е от директорите, които печелят и от дивиденти. Той е обявил около 370 хил. лв. годишни трудови доходи, но 938 410 лв. доходи от дивиденти.

В София Венцислав Цветков, директор на МБАЛ „Европа“, обявява 2,16 млн. лв. спестявания от заплата и декларирани доходи от предходни години. Любопитно е, че той не декларира трудови доходи като директор, а от трудови правоотношения извън заеманата длъжност, като сумата е 563 224 лв.

Най-малко три очни клиники в София са произвели милионери. Андрей Андреев, управител на частната очна болница СБАЛОБ „ДЕН“, обявява 80 000 лв. основна заплата, и 523 671 допълнителни трудови доходи. Спестяванията му са 1,03 млн. лв. в банкови сметки. Ива Петкова, управител на Специализирана болница за активно лечение по очни болести „Зора“, е обявила банкова сметка с 1,1 млн. лв. и една от по-високите заплати – 516 675 лв. Веселин Даскалов, управител на друга очна клиника в столицата – „Пентаграм“, декларира 1,069 млн. от заплата в банкови сметки и 15 вложения в пенсионни и инвестиционни фондове за още над 1,2 млн. лв., които също идват от заплата. Годишната му заплата обаче е скромна по болнични стандарти – 220 951 лв.

Сред традиционните лидери по доходи сред болничните шефове има още един специалист по очни болести – Димитър Тасков, който има верига от очни клиники. Той обявява 2,4 млн. лв. в банкови сметки и 56 вложения в акции. Годишният му доход надхвърля 1 млн. лв. – 300 000 лв. идват от заплата, а 740 000 лв. – от дивиденти.