Докато Коцев е в ареста: Пламенка иска 4,7 млн. лв. от Община Варна

Двете замесени в корупционния варненски скандал фирми точно в момента се състезават в обществена поръчка за същото, за което тече разследване – доставка на готова храна за деца и пълнолетни за социални домове. Днес би трябвало комисия в общината да е отворила офертите на дружествата на Пламенка Димитрова и на освободения снощи Ивайло Маринов, съдружник на сина на бизнесмена Ангел Дерменджиев – Тодор.

Сегашната поръчка е задвижена в средата на юни. А три дни след ареста на Коцев е сформирана комисия по офертите. Вместо Коцев е разписала зам.-кметът Снежана Апостолова (също от ПП), която отговаряше и за разследваната поръчка. По принцип практиката е именно в средата на лятото да се организират поръчки, дейностите по които изтичат в края на годината. Дейността по настоящата поръчка, тоест разследваната, изтича в края на 2025 г. Тя е била за 12 месеца. Сегашната процедура касае три години, броено от 1 януари 2026 г. И е с тройно по-голяма стойност – 4.7 млн. лв. без ДДС – прогнозна сума, тоест цена, която може и да не бъде достигната.

Интересно е, че фирмата на Димитрова подава предложение на 16 юли, ден преди крайния срок. Другата фирма – в последния ден. Гръмовният скандал не им пречи пак да участват.

При разследваната поръчка е имало и трети участник, но декласиран. Сега явно са само въпросните двама.

На протеста в защита на Благомир Коцев във Варна зам.-кметът Павел Попов, който в момента е изпълняващ длъжността, каза, че в социалните мрежи са тръгнали много лъжи по повод тази поръчка, които целят да омаскарят ПП. Поръчката не само е за 3 години, но и ще храни 30% повече хора, обоснова той по-високата цена.

Документите по новата процедура плъзнаха в социалните мрежи в ранния следобед днес. Повлякоха редици полярни коментари. Всеки момент се очаква становище от община Варна.

Ето какво пише Наталия Господинова:

Вижте какви ги вършат заместниците на Благомир Коцев, докато той е в ареста!

Докато тече скандалното дело, докато се организират още протести в защита на кмета на Варна – партийни или не,

Междувременно в Община Варна се пече новата обществена поръчка за

„Приготвяне и доставка на готова храна ежедневно за нуждите на социалните услуги за деца и пълнолетни лица към Община Варна, включително и доставка на готова храна за деца и пълнолетни лица, нуждаещи се от специфичен режим на хранене“.

Да, става въпрос за същата поръчка, заради която гръмна корупционният скандал.

Обърнете внимание обаче каква е разликата в цените!

Предишният договор за периода 2019-2024 г., за който вече знаем всички, е бил на стойност 1,400,000 лв. без ДДС за 4 години.

Новият договор е за 3 години, тоест за по-кратък период, сумата обаче е три пъти по-висока!

4,739,000 лв.!

Как ви се струва, харесва ли ви?

Показвам инфо от сайта ЕОП и показвам скрийншотове, за да разгледате и вие.

Какво е забележителното, освен цената!

Участниците, дами и господа!

Познатите играчи „Залива-47-СП“ АД на Пламенка Димитрова и „Корект груп Кетъринг“ ООД на Тодор Дерменджиев и Ивайло Маринов, който снощи беше освободен от ареста срещу подписка.

А най-впечатляващото в случая е, че те вече не са конкуренти. Договорът е рамков и ще бъде подписан и с двете фирми, а те очевидно ще си поделят пазара.

Как всичко се напасва, как всичко се онагледява! Явно Нотариусът е верифицирал сделката между двете страни и те са си стиснали ръцете.

А комисията, която в този час вероятно разглежда двете оферти, е назначена със заповед на зам.-кмета Снежана Апостолова. И, забележете, заповедта е от 11 юли тази година, тоест три дни след ареста на Коцев.

Още по-интересен факт е, че двете оферти за въпросния търг са били подадени вчера.

Други участници няма, или както се казва на уличен жаргон – ДГД дребните.

И така всичко от онзи запис в онзи ресторант става реално. Баницата е поделена с нечия БЛАГОсловия.

И ако действително комисията заседава в този час, вероятно до края на деня офертите ще бъдат одобрени. Честито на печелившите от мега-делото за коорупция!

Вие наистина ли сте толкова зле в община Варна, за да свършите всичко това, докато котката я няма!?

Гледам и не вярвам на очите си как е възможно уж умни хора да се дънят по този начин. И вместо да спасяват #БлагозаВарна, го дънят още повече!

На снимките:

1 и 2 – заповедта на Снежана Апостолова

3 – участниците в новия търг

4 – стойността на поръчката

Линк към обявлението – в коментар.

Информацията е публична.

И накрая само да вметна за всички злорадстващи:

Бивши журналисти няма.