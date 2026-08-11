11.08.2026 | 21:16

Дрога менте уби шампион по джудо

Трупът на 27-годишния Димитър Главчев бе намерен на жп гарата в село Дамяница

Некачествена дрога, продавана на територията на община Сандански, отне човешки живот, друг е в тежко състояние. Това се случва в рамките на няколко часа в курортния град. 27-годишният джудист Димитър Главчев, който е родом от Сандански, но фамилията е от село Пирин, бе намерен мъртъв в района на жп гарата в село Дамяница. Той е открит от началник гарата в селото, който е подал сигнал на тел. 112, съобщи местното издание „Струма“.

На място е пристигнал дежурен екип на Спешна помощ, който е констатирал смъртта на младия мъж. Пристигнал е и екип разследващи полицаи, които са извършили оглед на мястото. Малко преди да бъде транспортиран трупът за моргата е пристигнала и майката на починалия, както и негови близки. Баща му е починал преди години.

27-годишният Димитър е изтърпял присъда една година и половина „лишаване от свобода” в затвора. За последно е бил в селото на родителите си – с. Пирин, на 20 юли, Илинден, когато е бил съборът на селото. Оттогава е бил в неизвестност за близките си. „Спортист човек беше, а каква е причината да се пристрасти към наркотика, не знаем”, се коментираше сред близките и приятелите му.

По настояване на близките тялото на Димитър е транспортирано за аутопсия в София. Очаква се заключението на медиците за причината за смъртта му.

Няколко часа след като бе намерен мъртъв, е подаден сигнал, че в жилище в безпомощно състояние е 36-годишният Георги Илиев. На място е пристигнал дежурен екип на Спешна помощ и с линейка е транспортиран в болницата в Сандански. Версията, по която работят разследващите, е, че има съмнение за употреба на фентанил. Органите на реда не потвърдиха дали става въпрос за пуснат в продажба некачествен наркотик на територията на община Сандански.

На този етап няма официално потвърждение нито за причината за смъртта на 27-годишния Димитър и за намерения в безпомощно състояние 36-годишен мъж, нито дали имат връзка двата случая.

Малко преди 15.00 ч. днес приключи проверката на пункта за скрап, находящ се в санданското с. Дамяница. Пункът за скрап е собственост на бизнесмена Стоян Гуров. Стана известно, че той е транспортиран с дежурен патрулен автомобил до РУ – Сандански и там ще остане 24 часа със заповед за задържане на началника на полицията в курортната община. В процес на установяване е дали в пункта за скрап се съхраняват наркотици и дали там е депото за разпространение на територията на община Сандански. Все още не е ясно дали е намерено нещо забравено в пункта. Гуров отдавна е обект на проверка от органите на реда. Той попада в следствения арест преди няколко месеца заради намерени наркотици в пункта му. Тогава последва арест, а после бе освободен заради липса на доказателства.