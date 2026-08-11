11.08.2026 | 18:24

Тийнейджърите от групата за убийството в Пловдив пребили чужденци

Двама тийнейджъри са нападнали граждани на Непал

Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми 18-годишен младеж и 17-годишно момче за нанасяне на леки телесни повреди по хулигански подбуди над двама граждани на Непал. Престъплението е извършено в съучастие през нощта на 24 срещу 25 юли 2026 г. в центъра на Пловдив, а кадрите от насилието са били заснети на видеоклип.

Двамата извършители са установени на 10 август 2026 г. в хода на другото мащабно разследване на Окръжна прокуратура-Пловдив за умишлено убийство на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм, съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на прокуратурата. При проведените процесуално-следствени действия в телефона на един от подсъдимите е открит записаният видеоклип от нападението над чужденците.

Ето и подробностите:

Около полунощ на 24 срещу 25 юли 2026 г. в района на кръстовището между бул. „Руски“ и бул. „Шести септември“ обвиняемите забелязали двамата непалски граждани (на 27 и 33 години), които се били подпрели на стълби близо до тротоара. Нападателите се насочили към тях и започнали да нанасят удари с ръце и крака по главата и телата им.

Преминаващи шофьори подали своевременен сигнал на тел. 112. На мястото веднага са пристигнали полицейски и медицински екипи, които са откарали пострадалите чужденци в болница за преглед.

Връзка с разследването за убийството на Младежкия хълм

От прокуратурата уточняват, че двамата младежи са поддържали контакти с непълнолетните лица, които вече са привлечени като обвиняеми за убийството на 37-годишния Георги Кузев от 4 август на Младежкия хълм. Вторият обвиняем, макар и на 17 години, е разбирал същността и значението на извършеното деяние и е могъл да ръководи постъпките си.

18-годишният извършител е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, а непълнолетният му съучастник – за срок до 48 часа. На 12 август 2026 г. Районна прокуратура-Пловдив ще внесе искане в съда за определяне на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата.