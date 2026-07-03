03.07.2026 | 20:52
Двама възрастни са се удавили в Струма, издирват се две деца
Инцидентът е станал край кюстендилското село Пастух

Двама възрастни са се удавили в река Струма, карай село Пастух, Кюстендилско. Издирват се внуците им – две деца на 8 и 11 години.

Възрастната двойка е била на пикник край реката с трима внуци, научи bTV. Мъжът и жената влезли във водата, която го повлича. Двете по-големи деца влизат в реката, за да им помогнат, но тя повлича и тях.

Третото дете – на 6 г, подава сигнал в полицията към 17:30 ч. Полиция, екипи на пожарната и доброволци са се включили в издирването на децата.

Столичната община изпраща специализиран екип от дирекция „Аварийна помощ и превенция“, който да се включи в издирвателната операция край река Струма, съобщиха от общината.

Екипът се състои от двама спасители и е оборудван с лодка, сонар и специализирана техника за работа при подобни операции. Те са отпътували незабавно, след като администрацията получи информация за необходимото съдействие.

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