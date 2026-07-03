03.07.2026 | 17:17

Италия подкрепи България: И Мелони няма да санкционира патриарх Кирил

Загрижеността на Рим произтича от Ватикана

Италия се присъединява към България, изразявайки загриженост относно плановете за санкциониране на руския православен патриарх Кирил, според трима дипломати от ЕС, информирани с дебатите по темата.

Главният дипломат на ЕС Кая Калас предложи забрана за визи за Кирил, съюзник на руския президент Владимир Путин, който многократно е хвалил и оправдавал пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна, като част от 21-вия пакет от санкции на ЕС срещу Русия.

Но ходът се сблъска с възражения от България, която има значително православно население, както и с „резерва“ – дипломатически език за опасения, които трябва да бъдат решени, освен с вето – от Рим. На тримата дипломати беше предоставена анонимност, за да обсъдят обсъжданията при закрити врати относно санкциите.

Загрижеността на Рим произтича от Ватикана и е съсредоточена върху безпокойството от санкционирането на лидера на християнска деноминация, според един от дипломатите, цитиран от POLITICO. Говорител на постоянното представителство на Италия в ЕС отказа коментар.

Дипломати от ЕС обсъждат и предложение за замразяване на таван на цените на продажбите на руски петрол, който в момента е установен на 44 долара за барел. Предложението от офиса на Калас е да се отложи прегледът на тавана на цените, който трябва да се осъществи в средата на юли и ще се увеличи автоматично, ако не се предприемат действия.

Гърция, Малта и Кипър – всички страни със значителни корабоплавателни сектори, които помагат за обслужването на руски кораби – са възразили срещу отлагането на прегледа на тавана на цените, според същите дипломати. Гърция и Малта преди това са възразили срещу предложение за забрана на предоставянето на морски услуги на руски кораби, което е довело до спирането на предложението.

Друг спорен момент е предложението за забрана на бивши руски бойци да влизат в ЕС. Франция и Италия са изразили опасения, според същите дипломати.

21-ият пакет от санкции, представен от Калас на 9 юни, е насочен към военно-промишления и финансовия сектор на Русия, подкрепящ войната ѝ срещу Украйна. Комбинацията от санкции и украински удари с голям обсег срещу руския нефтопреработвателен сектор се отразява негативно на икономиката на страната, като две трети от 83-те региона на Русия съобщават за проблеми с доставките на гориво.