Джо Байдън се вцепени пред Джулия Робъртс и Джордж Клуни (видео)

Бившият президент на САЩ Барак Обама беше принуден да изведе Джо Байдън от сцената, след като говори на събитие за набиране на средства за предизборната кампания на действащия държавен глава в Лос Анджелис.

Ето как Националният комитет на Републиканската партия на САЩ (NCRP) описа случилото се в социалната мрежа “Екс” (бивша Twitter). „Байдън се вцепени, след което Обама го хвана за ръката и го изведе от сцената“, отбелязва NCRP, публикувайки видео от събитието, състояло се в неделя вечерта. В записа бившият и настоящият президент се сбогуваха с публиката от сцената. В един момент Байдън замръзна и просто се усмихна, след което Обама го хвана за ръката и го поведе към изхода.

Събитието, на което присъстваха холивудски звезди като Джордж Клуни и Джулия Робъртс, събра над 30 милиона долара, отбелязват от предизборния щаб на настоящия стопанин на Белия дом, сумата е рекордна.

Байдън, който е на 81 години, често прави различни лапсуси, словесни гафове и странни действия в публичните си изяви. Републиканците използват това в предизборната битка, за да поставят под въпрос умствения и физическия капацитет на държавния глава да продължи да ръководи Съединените щати.

Следващите избори в САЩ ще се проведат на 5 ноември. Демократът Джо Байдън и републиканецът Доналд Тръмп вече са си осигурили официалното си номиниране като кандидати на своите парти. Техните кандидатури ще бъдат официално одобрени на националните партийни конгреси на републиканците (през юли) и демократите (през август).

That’s a wrap on record-setting Democratic fundraiser for Joe Biden’s reelection campaign (netting $28M). Former President Barack Obama and President Joe Biden offer final waves to Peacock Theater crowd as Obama then grabs Biden’s hand to lead him offstage following 40-minute… pic.twitter.com/xbE2jf3jdz

— Chris Gardner (@chrissgardner) June 16, 2024