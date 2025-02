Илон Мъск скандално: САЩ платиха чрез USAID $35 млн. за появата на ковид

„Знаете ли, че USAID (Американската агенция за международно развитие – б.а.), използвайки вашите данъци, финансира изследвания на биологични оръжия, включително ковид-19, които убиха милиони хора?“ Това написа в профила си в Х милиардерът Илон Мъск, който е ръководител на Департамента за правителствена ефективност на САЩ. В новата си роля Мъск вече получи достъп до данни как са били харчени парите на американските данъкоплатци от американското министерство на финансите. Някои от тях той обнародва. Стана ясно, че в продължение на години, докато на власт във Вашингтон са били либерал-глобалистите от Демократическата партия, САЩ са финансирали терористични организации.

Did you know that USAID, using YOUR tax dollars, funded bioweapon research, including COVID-19, that killed millions of people? https://t.co/YVwyKA7ifs

