03.07.2026 | 17:06

Украинка, дегизирана като мъж, е взривила врага на Зеленски в Монако

39-годишната Анастасия Березовска е обявена за издирване от Интерпол

Анастасия Березовска, 39-годишна украинка, е основната заподозряна за бомбения атентат в Монако, при който тежко пострада украинският бизнесмен Вадим Ермолаев. Интерпол публикува червена бюлетина за издирването ѝ, а властите в княжеството вече са издали заповед за арест. Тя се издирва по обвинения за опит за убийство, поставяне на взривно устройство на публично място с престъпна цел и участие в престъпен заговор.

Атаката е извършена в понеделник вечерта, 29 юни 2026 г., пред входа на жилищна сграда в Монако. Според разследването нападателят е оставил пакет пред сградата и е задействал взрива дистанционно в момента, в който Ермолаев, партньорката му и синът им са пристигнали. Тримата са ранени, като жената остава в критично състояние.

Първоначално камерите насочили полицията към човек с мъжко телосложение, тъмна дреха, светли къси панталони и черна шапка. Последващ преглед на записи от предишни дни и свидетелски показания променили посоката на разследването. Така властите стигнали до извода, че става дума за жена, която се е дегизирала като мъж.

В червената бюлетина на Интерпол Березовска е описана като украинска гражданка с тъмна коса, владееща немски език. Посочва се и отличителен белег – татуировка, вероятно змия, на дясната ѝ ръка от рамото до лакътя. В приложените снимки тя е с бяла тениска на тъмни райета, а на един от кадрите държи предмет, приличащ на електронно устройство с кабел.

След взрива заподозряната напуснала Монако пеша към Франция. Разследващите са проследили маршрут през Италия и няколко европейски държави до Германия. Германската полиция е претърсила нает апартамент край Франкфурт и автомобил, свързан с 39-годишна украинка. Иззети са доказателства, които ще бъдат предадени на властите в Монако.

Заместник-прокурорът на Монако Морган Реймон заяви, че начинът на действие и устройството сочат по-организирана подготовка. Разследващите проверяват дали Березовска е имала съучастници или е действала по поръчка. Двама мъже са били задържани в хода на проверките, но по-късно са освободени.

Вадим Ермолаев е строителен предприемач, роден в Украйна. Според публикации той се е отказал от украинското си гражданство преди близо десетилетие и е попаднал под украински санкции през 2023 г. заради връзки с Русия. Властите в Монако не назовават официално имената на пострадалите, но потвърждават, че атаката е била насочена към конкретно семейство.

Мотивът за нападението остава неясен. Прокуратурата третира случая като опит за убийство, а не като терористичен акт. Княз Албер II осъди атаката и я определи като отвратителен акт, след като взривът предизвика силен обществен отзвук в Монако, държава, известна с високото ниво на сигурност и концентрацията на богати жители.