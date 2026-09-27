27.09.2026 | 12:01

Ивайло Мирчев: Какви са връзките на управляващите с “Лукойл”? Защо тя не сред обложените за свръхпечалба?

Държавата се е превърнал в спонсор на “Лукойл”, защото слага най-ниския акциз на горива в ЕС

“Защо “Лукойл Нефтохим” не е в групата за облагане за свръхпечалба? Какви са връзките на “Прогресивна България” с “Лукойл”?”, попита съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в интервю за “Неделя 150” по БНР.

Според него с гласуваната от парламента отмяна на забраната на износ на горива печалбата на “Лукойл” ще се увеличи. А при този дефицит на горива няма рафинерия в света, която да е на загуба.

“Държавата се е превърнал в спонсор на “Лукойл”, защото слага най-ниския акциз на горива в ЕС, а дизелът е на цени над средно-европейските нива”, каза партийният лидер. Той напомни, че новият особен управител на рафинерията, назначен от управляващите, трябваше да направи одит. И добави, че България внася иракски петрол през Турция на цени над 10% от средните цени за сорт “Брент”. А през свързани с “Лукойл” фирми и групи влиза финансирането на руската пропаганда, затова е важно да се установят връзките на управляващите с “Лукойл”, смята Ивайло Мирчев.

Той напомни за предложението на “Демократична България” да се компенсират всички потребители на масовите бензин и дизел с по 20 евроцента на литър, което да спре инфлационното покачване по веригата и да е справедливо, защото е за всички потребявали горива. Точно този подход след това е въведен в Германия от дясната управляваща партия ХДС.

Според съпредседателя на “Да, България” има проблем и с държавния резерв на горива и той е свързан с компания, която преди е била близка до Делян Пеевски, а сега – до “Прогресивна България”. Тя съхранява значителни обеми само на документи и така печели конкурентно предимство, разполага с малка рафинерия и внася нерафиниран дизел. “С поискания от нас одит на Държавния резерв целяхме да се види какви количества влизат в него и да лъсне “бизнес моделът” на тази компания. Бе ни отказано, защото връзките на ПБ с тази компания са явни”, каза Ивайло Мирчев.

Той упрекна управляващите, че срещу новите данъчно-приходни мерки, от които се очакват допълнително 1,4 млрд. евро, не стоят мерки за съкращаване на публичните разходи. И обяснението на това според него са предстоящите догодина местни избори. “Идват проекти, обещанията към кметовете са: идвате при нас (а това са кметове от ГЕРБ и частично от ДПС) и получавате съответните средства за конкретните проекти”.” Той посочи кмета на Ст. Загора, който от зам.-председател на ГЕРБ се е ориентирал към ПБ и е видял “човешкото” в нейния кандидат за президент. “Това се случва в цялата страна. За ПБ е много важно да имат средства в бюджета, за да имат аргумент защо тези кметове да се присъединят към тях”, каза Мирчев.

Съпредседателят на “Да, България” подкрепи като правилни и разумни част от новите мерки на управляващите, отнасящи се до повишаването прага на регистрация по ДДС, данъчните облекченията за децата и дигитализацията. Но е категоричен, че правителството няма цялостен план за намаляване на бюджетния дефицит и постигане на устойчив растеж чрез повишена конкурентоспособност. Той обяви, че ДБ отново ще предложи свой пакет от десни мерки в тази посока, какъвто предложи преди няколко месеца на настоящото, а преди това и на предходното правителство.

В края на миналата седмица по инициатива на “Демократична България” в парламента бе внесено искане за създаване на временна комисия за хибридните атаки и саботажи у нас през последните 15 години. По думите на Ивайло Мирчев, това е единственото място, където могат да бъдат извикани всички институции и те да обяснят какво правят срещу заплахите за националната сигурност, след толкова много взривове във военни заводи и складове, тровене с новичок на оръжейни бизнесмени и доказателства от случаите в Мюнхен и Лайпциг за руска връзка. “Утре Путин може да реши да взривява детски градини. Трябва сега да пресечем тези опити. И допускаме, че такива може да има от всяка държава, в мотивите за комисията не пишем Русия. България е суверенна страна, имаме самочувствие, искаме да я защитим. Нашите служби много добре знаят откъде идва всичко, но прокуратурата стопира”, каза Мирчев.

Съпредседателят на “Да, България” за пореден път настоя президентът да свика Консултативния съвет за национална сигурност. “На 300 километра от нас се води една война, на 1000 километра – друга, Турция проявява апетити към енергийната инфраструктура, Америка се оттегля от Европа. Трябва да се обединят всички партии да гледат в една посока и да видим опасностите за страната ни. Но моето усещане е, че за правителството всичко, което идва от Русия, е любов, а не опасност”, каза Ивайло Мирчев.