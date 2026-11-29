29.11.2026 | 10:33

В София е леш: И тази година снегът изненада само кмета Терзиев и общинарите

Най-тежко е положението в „Слатина“, „Подуяне“ и части от „Люлин“, на места снежната покривка надхвърля 40 см, а аварийните екипи са получили 47 сигнала

И тази година при първия сняг в София бе спазена традицията изненадани да са кметът на столицата Васил Терзиев, неговата администрация и почистващите фирми, които трябва да се грижат за проходимостта на улиците и нормалния живот на гражданите.

Този път спасението е в това, че все пак неделята е почивен ден и това не създава допълнителни трудности за гражданите. Иначе както се казва клиширано обстановката е усложнена.

Над 170 снегорина работят на терен за приоритетното почистване на София след обилния снеговалеж, съобщава директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов.

Според него всички били на терен, но в същото време стотици сигнали показват друга картина. Крайните квартали и райони са пълен леш. Д-р Коджахристов обяснява, че към момента се почиствали спирките и улиците с масов градски транспорт. Приоритетно се обработвали подлезите, както и пространствата пред центровете за бърза помощ и болниците. Глобата за непочистена спирка е 1500 евро, а инспекторатът вече е наложил сериозни санкции на ангажираните фирми.

„Не сме доволни от качеството на услугата по почистване на спирките. До 4:30 ч. сутринта сме наложили глоби в размер на 97 хил. евро“, съобщава директорът на Столичния инспекторат. От дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са получени общо 47 сигнала за паднали дървета и скъсани електрически кабели. Въпреки зимната обстановка масовият градски транспорт се движи напълно нормално и няма постъпили сигнали за закъсали тролейбуси или трамваи. Наваксване в почистването предстои в „Славия“, „Подуяне“ и части от „Люлин“.

„От днес автобусите към Витоша ще бъдат спрени, за да може пътят нагоре да бъде напълно изчистен и да не се стига до злополуки. Постепенно ще се постигне пълен ефект. Надявам се днес до обяд тротоарите и цялата столица да бъдат почистени. Ако това не се случи, ще има санкции“, посочи още Павлин Коджахристов.

До сутринта са постъпили и сигнали за няколко снегорина, блъснати от дрифтъри, както и за затруднено движение на автобуси.

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