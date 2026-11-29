И тази година при първия сняг в София бе спазена традицията изненадани да са кметът на столицата Васил Терзиев, неговата администрация и почистващите фирми, които трябва да се грижат за проходимостта на улиците и нормалния живот на гражданите.
Този път спасението е в това, че все пак неделята е почивен ден и това не създава допълнителни трудности за гражданите. Иначе както се казва клиширано обстановката е усложнена.
Над 170 снегорина работят на терен за приоритетното почистване на София след обилния снеговалеж, съобщава директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов.
Според него всички били на терен, но в същото време стотици сигнали показват друга картина. Крайните квартали и райони са пълен леш. Д-р Коджахристов обяснява, че към момента се почиствали спирките и улиците с масов градски транспорт. Приоритетно се обработвали подлезите, както и пространствата пред центровете за бърза помощ и болниците. Глобата за непочистена спирка е 1500 евро, а инспекторатът вече е наложил сериозни санкции на ангажираните фирми.
„Не сме доволни от качеството на услугата по почистване на спирките. До 4:30 ч. сутринта сме наложили глоби в размер на 97 хил. евро“, съобщава директорът на Столичния инспекторат. От дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са получени общо 47 сигнала за паднали дървета и скъсани електрически кабели. Въпреки зимната обстановка масовият градски транспорт се движи напълно нормално и няма постъпили сигнали за закъсали тролейбуси или трамваи. Наваксване в почистването предстои в „Славия“, „Подуяне“ и части от „Люлин“.
„От днес автобусите към Витоша ще бъдат спрени, за да може пътят нагоре да бъде напълно изчистен и да не се стига до злополуки. Постепенно ще се постигне пълен ефект. Надявам се днес до обяд тротоарите и цялата столица да бъдат почистени. Ако това не се случи, ще има санкции“, посочи още Павлин Коджахристов.
До сутринта са постъпили и сигнали за няколко снегорина, блъснати от дрифтъри, както и за затруднено движение на автобуси.
Кметът на София Васил Терзиев призова гражданите да поемат лична отговорност за почистването на снега пред домовете си. В публикация в Instagram той отправи послание към хората, които критикуват работата по снегопочистването.
„Коментари и оплаквания за снегопочистването приемам само ако са придружени със снимка на почистения от вас тротоар пред дома ви. От дивана не важат“, написа Терзиев.
По думите му всеки има ангажимент към поддържането на градската среда, независимо от професията си. „Независимо дали сме кмет, лекар, учител, инфлуенсър или строител, всички сме граждани. И всеки от нас има ангажимент да почисти пред дома си, за да бъде градът ни проходим за всички“, посочи столичният кмет.
Терзиев призова сигналите за непочистени спирки да се подават чрез платформата Call Sofia, откъдето те се насочват директно към Столичния инспекторат. Той отбеляза, че за последното денонощие са наложени близо 100 000 евро санкции на фирмите за установени нарушения и неизпълнение на задълженията им.
Кметът благодари на служителите, които работят на терен, както и на гражданите, включили се в почистването. „Продължаваме и с работата, и с контрола. Само заедно сме силни. Когато всеки положи усилия, градът ни става по-хубав за всички“, написа той.
Терзиев отправи и иронична забележка към критиците: „За да има спокойствие в душите на вечно критикуващите, аз изчистих преди кафето сутринта.“ И публикува снимка от улицата преди и след изриването на снега.