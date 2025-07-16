16.07.2025 | 13:47

Изтече нов запис между Благомир Коцев и Пламенка

Новото аудио е изпратено до медиите в деня на протеста пред Съдебната палата

Втори запис на разговор бе разпратен до много български и чуждестранни медии от „buden grajdanin“. Анонимният източник твърди, че разговорът отново е между арестувания кмет на Варна Благомир Коцев и Пламенка Димитрова.

Анонимният източник е приложил и стенограма на звуковия файл.

Публикуваме целия текст без редакторска намеса:

Преди срещата в заведение „Марше“. Пламенка Димитрова се вижда пред заведението с Николай Стефанов Стефанов /общински съветник в община Варна и представител на ПП Продължаваме промяната/. Николай Стефанов й обяснява, че вътре в заведението са всички, Ангел Тодоров Дерменджиев /Собственик на множество фирми в rp. Варна/ , Благомир Рубинов Коцев /Кмет на град Варна/ и пояснява, е уговорката била Пламенка Димитрова и Ангел Дерменджиев да седнат пред Благомир Коцев, който щял един вид да играе ролята на нотариус, да верифицира, че са се видели. Николай Стефанов допълва, че Благомир Коцев знае и пред него Ангел и Пламенка да си стиснат ръцете, а те надолу изпълнителите си знаят работата. Пламенка му казва, че предния път всички много са я стресирали, а Стефанов й отговаря, че става дума за „грешка на paстeжa“.

Вътре в заведението Пламенка сяда на една маса с Благомир Коцев и Ангел Дерменджиев:

Пламенка: телефона да си го давам ли, че предния път. . .. Момчетата да им направите забележка да се държат на разговори прилично. Предния път в общината държаха се толкова зле, че просто. …

Благомир Коцев: Това къде?

Пламенка: В на Диан кабинета. Викам момчета, дръжте се прилично, аз съм една жена срещу вас, недейте така.

Коцев: Кой беше на тази среща?

Пламенка: Диан, Ники и Данчо, тримата. Давайте ceгa.. …Eee, Ангеле Коцев: Познавате ли се?

Пламенка: Познаваме се, имаме предистория и така, както и да е. Кажете ceгa, какво предлагате?

Ангел: Каква ни е предисторията?

Коцев: Ако имате. . .. Трябва да гледаме напред. Пламенка: Да, да напред.

Пламенка: Не таиш лоши чувства към мен, нали?

Ангел: Не, даже ми е приятно да си говорим.

Коцев: Така, ситуацията е такава има обявен победител в конкурса и това е с най-ниска цена и това си ти. Ceгa в момента има жалба. Ceгa какво правим, защото пък ние сме в много лоша ситуация.

Ангел: Деликатна.

Коцев: Не само деликатна ще се cпpe услугата, а ние трябва да правим някакви гимнастики, за да продължи, ще трябва да се разберем как да процедираме.

Пламенка: Ако става дума за тази поръчка, нали…

Коцев: В момента говорим за тази, да

Пламенка: По тази поръчка, има жаба, има внасяне има и оттегляне

Ангел Дерменджиев: Чисто визията на срещата е, че по принцип какво правим, защото няма смисъл от тези цени, които се дават, какъв е смисъла да се дават по ниски цени.

Пламенка: Разбира се в никакъв случай.

Пламенка: Така, другото нещо, което ми поставиха момчетата като условие. Казаха, нали, ще направим среща тристранна и ще говорим за училищата, които обслужваме. Има ли такова нещо?

Ангел: Ние говорим чисто принципно, разбирам ли? Така или иначе доколкото е възможно да влезем в някакви разговори. За тези предстоящи неща. Чисто принципно работим по някакъв начин. Дали е училище, дали е детска градина.

Пламенка: Да, да ние детски градини нямаме.

Коцев: Нали… говори се с общината и минават през нас тези разговори.

Пламенка: То тяхната фирма също обслужва училищата. И те знаят че в една част би могло тея разговори да се водят, което е нали има публични средства и обществени поръчки, там то е ясно, но ние там нямаме кой знае

КОЛКО МНОГО

Ангел: Точно така, там където има частни училища.

Пламенка: Именно.

Ангел: Или пък университети и неща.

Пламенка: да то е съвсем различно нещо, но има и други фирми на пазара, доста навлчзоха 2-3 още.

Ангел: Ние говорим по принцип с теб. Ако тръгне с всички останали те са си друга работа

Пламенка: Какво е предложението за училищата, защото на предната среща с Данчо, нали, те така са му предали, Ники му е казал да отстъпя 50% от училищата, вярно ли е това

Ангел: Ние ceгa говорим принципно, ти кажи твоята нагласа. Пламенка: Защото 50% е страшно много

Ангел: То и 80 да отстъпиш, някой трябва да ги работи. Искаме да видим какво е твоето виждане на нещата. По какъв начин ги виждаш ти

Пламенка: Ако от мен зависи, но то не зависи от мен

Ангел: Е, от тебе, какво е твоето виждане, ние не си говорим за виждането на другите фирми.

Пламенка: Еми, предложете ми нещо, което.. .. Коцев: Имате някои договори, които се изпълняват Пламенка: Точно така

Коцев: Оттук нататък как се разпределят тези неща

Ангел: Това, което иска да ти каже г-н Коцев е, че пускането на жалба не е хубаво, не е някакво

Пламенка: Туй няма да ви направи никаква пречка Ангел: А, да пречим на възложителя по някакъв начин.. Плаиенка: не, не. Такова нещо няма да се случи Ангел: Не трябва да го допускаме

Пламенка: Аз нося рокли, но като кажа, да, е да

Коцев: Добре, за тази поръчка… Пламенка: За тази поръчка, разбрахме се

Коцев: Трябва по-мащабен разговор, на който да сложим някои условия, през декември някъде предварително. Трябва по рано.

Пламенка: Да те са декември — декември.

Коцев: Ceгa можем да го направим така, вие сте спечелили, но пък и сте пуснали жалба, ceгa можем да направим така че. ….

Ангел: Както каза госпожата тя може да си отегли жалбата. Пламенка: Това е най лесния вариант.

Коцев: И тая поръчка да си я вземе този с най ниската цена, след което имаме някакъв разговор с вас и оттам д ace разпределите между вас и всички да имат някакво спокойствие с това нещо, какво се е случило.

Ангел: Какво ти е виждането за училищата? Ти си държиш да си запазиш училищата на 1000/

Пламенка: Ами, ама ceгa ако на вас ви е нужно за покриване на някакви разходи, заплати, нали в тая част в тази дейсност, нали в този ваш pecop, нали… склонна съм, за да няма никакво напрежение. Но да не е 50%

Ангел: Никой не е говорил за проценти

Пламенка: Ами онзи ден това ми казаха, аз ви казвам наистина не съм спала. С Данчо бях на среща, но той каза, че е казал на Ники. За теб ставаше въпрос, нали, каза, отстъпваш половината от училищата на Ангел

Ангел: Какво значи половината от училищата

Пламенка: Примерно ние имаме 15, 1500 броя ученици. Зимните месеци стават до 1100

Ангел: И доколкото разбирам, ти искаш да си ги запазиш тези училища или поне по-голям процент

Пламенка: Да, поне по—голям процент Ангел: Какво значи по—голям процент

Пламенка: Ами например да речем 3-4 училища, или 10-11 училища , за да мога да си запазя персонала

Ангел: Няма никакъв проблем, аз тук не виждам никакъв проблем Коцев: Добре. За тази пръчка какво се разбираме тогава Пламенка: Разбираме се, че ще си оттегля жалбата

Коцев: Добре,единия вариант е това, а другият….

Пламенка: Ще си оттегля жалбата, за да могат, нали, те да влязат и оттам нататък да няма…

Коцев: И това, което сме се разбрали…

Ангел: Виж, ние трябва да го асимилираме това нещо, защото не знаехме какво решение ще вземе. Ще оттегли ли или не. Или пък ако направим така тя да спечели делото и съдът да я върне. Нали, по-ниската цена се отказва, а пък я взима по—високата цена, нали, да не направим някоя беля, нали това трябва да асимилираш

Коцев: Да, да. Защото тук има някаква цена, която е но висока, пък вашата е доста ниска.

Пламенка: То наистина е много ниска вашата цена, наистина Ангел: Ти още ги храниш на тези цени

Пламенка: Е, обществена поръчка, какво да правиш. Ние показахме пазарни консултации и казаха, че няма как да се работи на тези цени

Ангел: Добре. Идеята е, че си стискаме по някакъв начин ръцете

Пламенка: Да

Ангел: И оттам нататък да се види по какъв начин може да се работи, за да няма такива напрежения

Коцев: Добре

Пламенка: Добре, оставям ви да си вършите работата тогава. Довиждане, лека вечер. . …