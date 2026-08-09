09.08.2026 | 21:28

Кървава баня край Слънчев бряг: Украинец закла сънародник заради Путин

Жертвата е бил със статут на бежанец

Разгорещен спор относно руския президент Владимир Путин между трима украински бежанци ескалира в убийство в местността „Чолакова чешма“ край несебърското село Кошарица. Единият от мъжете е с прерязано гърло след употреба на голямо количество алкохол, а извършителят е задържан от полицията край Каблешково при опит за бягство. „Сън хаус“.

Украинец симпатизирал на Путин

56-годишният извършител, 50-годишната му жертва и техен авер се запили солидно в двора към партерния етаж на апартамента. С напредването на нощта и количеството изпит алкохол тема на разговора станала войната в Украйна. Убиецът, въпреки че е от украински произход, симпатизирал на Владимир Путин и открито подкрепял Русия. 50-годишният му авер, от своя страна, твърдо се застъпвал за Украйна.

Политическите различия бързо прераснали в скандал и физически сблъсък. В афект 56-годишният мъж грабнал нож от масата и заклал авера си, нанасяйки му дълбока порезна рана в областта на гърлото.

Третият бил в тоалетната

По време на фаталния удар третият им сънародник бил в тоалетната. На връщане в помещението той заварил безжизненото тяло на 50-годишния бежанец, плувнало в кръв. Пристигналият екип на Спешна помощ само констатирал смъртта на мъжа, настъпила вследствие на обилна кръвозагуба. В двора на жилището и в момента личат кървавите следи от тежкото престъпление.

Избягал със шкодата си Избягал със шкодата си

Веднага след престъплението убиецът скочил в лекия си автомобил „Шкода Фабия“ със софийска регистрация и направил опит да избяга. Благодарение на светкавичната реакция на служителите от РУ-Несебър и ОДМВР-Бургас, беглецът е блокиран и закопчан край Каблешково.

Прокуратурата подготвя искане за постоянна мярка „задържане под стража“. Разследването на случая продължава, а районът около местопрестъплението е блокиран. Съседите от комплекса са в ужас и не могат да повярват, че в общия им имот живее кръвожаден убиец, който при спор прерязва гърло. Те настояват държавата да вземе най-сетне мерки срещу агресията и своеволията на украинските бежанци и настоятелно припомнят за жестокия побой, който наскоро 17-годишен украинец нанесе на младо момче от Бургас и го смаза от бой.