09.08.2026 | 10:02

Теа и Наум: Видяхме го на нашето море – задраскано „1 лев“ и „1 евро“ написано отгоре. В Италия кафето е 2 евро, тук – 3 евро, аперолът там е 6 евро, тук – 9 евро

„Нещо, което извадих, е, че средната брутна заплата в България е около 1400 евро, пък в Италия е около 2700–2900 евро. Така че средната заплата е два пъти по-висока, пък цените са същите или една идея по-високи“, коментира Наум Шопов

„През юли половината месец бяхме в чужбина, половината – на нашето българско Черноморие, така че имаме някаква ясна представа как стоят нещата с цените. Бяхме в доста държави през това време – в Сърбия, Хърватия, Словения, Италия, Гърция, Австрия. Така че смятаме, че имаме някакви наблюдения“. Това коментираха в ефира на „Тази неделя“ Теа Минкова и Наум Шопов – двойка, която пътува често и има поглед над това колко струва почивката тук и ваканцията в чужбина.

„Много е субективно, но директно да кажем — със сигурност България не е евтина. Това е нашата равносметка и това го показват и нашите сметки, като теглим чертата на това, което сме изразходили през последния един месец“, заяви Теа.

„Няма да демонизираме българското Черноморие, българския туризъм, защото не можем да кажем за всички неща, че са по-скъпи в България. Но можем да кажем, че цените, които имаме в заведенията, в магазините, са много, много близки до тези в другите държави, като стандартът ни на живот тук съответно е по-нисък. Така че някак си малко не излизат сметките, поне в нашите глави“, посочи Наум. А Теа добави, че кафето у нас е по-скъпо.

„Извадил съм в таблица сметки от ресторанти, които сме ползвали ние в Италия и на българското Черноморие. Тук съм извадил няколко примера за неща, които най-често се поръчват. Например еспресото. В Италия еспресото на повечето места струва по 1,80-2 евро, докато в България е между 2,50 и 3 евро.

Един аперол в Италия, на местата, на които бяхме ние, струва по 6 евро, пък в България — 8,50-9 евро.

„Зависи. Например в Италия салата „Цезар“ е средно 17 евро, в България — между 12 и 14 евро. Зависи от нещата, които изберем, но цените са може би малко по-високи в България, пък стандартът на живот е по-нисък, меко казано, и спрямо заплатите, които получаваме“, коментира Наум Шопов.

„Нещо, което извадих, е, че средната брутна заплата в България е около 1400 евро, пък в Италия е около 2700–2900 евро. Така че средната заплата е два пъти по-висока, пък цените са същите или една идея по-високи“, коментира актьорът.

„Не знам как е логично това“, заяви той.

„Субективна пак ще бъда. Ние бяхме на къмпинг в България, в който прекарахме две седмици, и на къмпинга беше чудесно като обслужване. Но цените ни изненадаха. Едно телешко варено струваше 8,50 евро на къмпинга, като такава цена в Европа на нито един къмпинг не сме видели. И може би, ако беше в лева, щеше да бъде по-различна цената, но това е друга тема“, коментира Теа Минкова.

По думите им хора по заведенията на нашето Черноморие не е имало много.

„Това също е знак, че в един момент може да се коригират и да се усетят“, посочи Теа.

„Всички си вдигат цените, защото всички си вдигат цените, защото всички си вдигат цените. И това е един порочен кръг, който не знам точно как се регулира. Когато очаквахме смяната на валутата, се говореше, че ще има много сериозни регулации. Аз не съм много сигурен, че има. Смятам, че валутата се смени по два начина — или се закръглиха цените нагоре, или просто се смениха от лев в евро. И го видяхме на нашето Черноморие – задраскано „един лев“ и „едно евро“ написано отгоре“, коментира още двойката.