19.08.2025 | 18:22

Кръв и ужас: Цигани убиха известен наш фотограф

Агресивна тумба мъже пребила човека, заради направена забележка за силен шум

Убиха известен наш фотограф. Той си е отишъл от този свят след зверски побой от тумба цигани. 67-годишният мъж е нападнат на 13 август при свада между съседи, и е починал на 17 август.

Побоят

Драмата се разиграва около часа 22.00 часа в град Генерал Тошево, когато възниква свада между съседи, която приключва, след като мъж на 67 години е повален на земята и оставен в несвяст, разказа Ивайло Георгиев, син на пострадалия мъж.

До инцидента се е стигнало, след като майка му помолила съседите, които вдигали шум и пушели наргилета, да престанат, защото нарушават спокойствието им. От тяхна страна жената получила словесни нападки. Прибрала се, а малко по-късно в двора излезли съпругът и синът, за да потърсят обяснение за грубия тон. Тогава срещу тях се насочила група от 7–8 човека, които, по думите му, проявили вербална и физическа агресия. Спорът приключил, когато възрастният мъж бил ударен и повален на земята.

Семейството на пребития мъж се опасявало, че замесените могат да се укрият в Германия, да попречат на разследването и да извършат престъпление, затова разчитало на компетентните органи да предприемат бързо съответните действия

Още след побоя Държавното обвинение наблюдава досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда. Установен е извършителят на деянието, който е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Наблюдаващият прокурор е внесъл искане за постоянна мярка „задържане под стража“. Към момента на побоя не е имало данни за подадена молба за защита, както и данни за проби за алкохол и наркотици на задържаното лице, уточнил тогава прокурор Георгиева.

Задържан

Задържан за убийството е Е. М. А, който е обвинен първоначално за причиняване на средна телесна повреда, изразяваща се във временно опасно за живота разстройство на здравето на пострадалия Д. И. Г. В хода на разследването обаче пребитият човек почина, поради което предстои преквалификация на обвинението по чл.124 от НК – по-тежко наказуемо престъпление с висока степен на обществена опасност.

Съдът прие, че са налице достатъчно доказателства, че обвиняемият е съпричастен към престъплението и съществува реална опасност да се укрие или да извърши ново престъпление. На основание чл.63, ал.1 от НПК съдът наложи мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на обвиняемия.

Жертвата

Пострадалият мъж – фотографът Динко Иванов Георгиев от Генерал Тошево веднага е настанен в интензивното отделение на МБАЛ Добрич, но въпреки усилията на лекарите, той почива четири дни по-късно.

Георгиев е добре познат и уважаван сред своите съграждани. Той е бил фоторепортер в местния вестник – първоначално „Ленински зов“, а след 1990 г. и до днес – „Добруджански глас“.

В продължение на дълги години той поддържа и собствено фотографско ателие в добруджанския град. Освен с художествена фотография, се занимава и с изработка на сувенири и уникати, полиграфия и сито-печат.

През последните 15 години Динко Георгиев е член на Контролния съвет на Кооперация „Демокрация“.

Поклонението и опелото ще се състоят на 20 август. От 9:00 до 11:30 часа във фотографското ателие близки, приятели и познати ще могат да си вземат последно сбогом в поклонение, а от 12:00 часа в местния гробищния парк ще бъде погребението, съобщават близките.