23.08.2025 | 13:10

Лидерът на БСП живее в държавен имот, а си купи апартамент за 360 000 евро

Атанас Зафиров взел жилището за сина си, който работи в чужбина

Комунистите най-много обичат да харчат пари, които не са техни. Председателят на БСП Атанас Зафиров е доказателство затова, след като едновременно живее в луксозен столичен квартал на издръжка от държавата във ведомствен апартамент на Народното събрание и притежава и скъпарско жилище от 90 квадрата в затворен комплекс.

Това стана ясно, след като излязоха декларациите на властта пред КПКОНПИ.

Решил, че откакто е лидер на Столетницата и вицепремиер без портфейл, гафовете му ще бъдат прощавани и медиите ще си затварят очите за скандалите му, Зафиров обяви в декларацията си пред комисия „Антикорупция“, че обитава само апартамент от ведомствения фонд на парламента. Забравяйки да декларира, че през 2020 година се сдобива с жилище в баровския комплекс „Хилсайд“ над галерията на бившия министър на културата и председател на тогавашното Народно събрание Вежди Рашидов. Тогава цените на имотите са все още поносими и Зафиров плаща по 2800 евро квадрата.

Всъщност не за пръв път амнезията хваща лидера на партията столетница Зафиров. Година след като скъпият апартамент е закупен. за сумата от над 360 000 евро, Зафиров като редови депутат от БСП и избраник с общо 24 дни стаж в парламента забравя да го опише пред властите, както е по закон. Чак след като лъсва покупката, депутатът и тогавашно вице на Корнелия Нинова по организационната политика го описва в декларацията си. Комисията на Антон Славчев не намира за нужно да го глоби за подадена невярна декларация, след като чак през 2022 г. Атанас Зафиров се усеща да запише имота в документите си за пред държавата.

Синът на вицепремиера обаче от години работи в чужбина, където е и учил, а дъщеря му няма как са обитава сама имота – малката Александра е на 15 години и няма право да живее без родителски надзор, а Атанас Зафиров изгуби съпругата си в битка с коварния рак преди 2 години. Според негови съпартийци именно по тази причина политикът не иска да се връща в собствения си дом – свързват го болезнени спомени с покойната му половинка, отишла си в мъки.