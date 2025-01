Масовият убиец от Черна гора започнал зверството си след скандал в заведение (видео)

При кървавата атака в Цетине, извършена от 45-годишния Александър Мартинович на пет различни места, загинаха общо 12 души, съобщи прокурорът Андрияна Настич. Извършителят се е самоубил на шестото. Сред загиналите има и две дечица – на 10 и 13 години.

Директорът на клиничния център в града съобщава, че състоянието на трима от ранените е стабилно, а на един е критично, но всички са с риск за живота.

Мартинович прекарал целия ден в механа „Велестово“. Там избухнал спор, той излязъл да вземе оръжие, върнал се и убил четирима души в заведението. На друго място убил още 4. След това убил две деца в селището Богданов. На други две различни места извършил още 2 убийства, пише PortalАnalitika. Мотивите зад действията му все още се изясняват, съобщават от полицията.

През 2005 г. Мартинович е осъден условно за насилствено поведение. През 2022 г. апартаментът му е претърсен и са открити въздушна пушка, други оръжия и експлозиви и е бил осъден на 3 месеца затвор. Присъдата му не била окончателна, защото е подал жалба. С незаконно притежавано оръжие той извършил и атаката си.

Извършителят е починал, докато го транспортирали към болница, след като се прострелял сам в главата. Министърът на вътрешните работи Данило Шаранович каза, че Мартинович се e опитал да се самоубие, след като разбрал, че е обкръжен и че е в безизходна ситуация. Шаранович уточни, че той е бил в роднински или приятелски отношения с всички жертви.

Правителството на Черна гора обяви от днес тридневен траур, а премиерът Милойко Спаич каза, че се обмисля пълна забрана за притежание на оръжие в страната. Той определи случилото се като „ужасна трагедия“, съобщава Aljazeera.

Вчерашната смъртоносна стрелба е втората за последните 3 години в Цетине, историческата столица на Черна гора. През август 2022 година нападател уби 10 души, включително две деца, преди да бъде прострелян и убит от случаен минувач в Цетине, пише БТА. Президентът на Черна гора Яков Милатович каза, че е „шокиран и потресен“ от трагедията.

