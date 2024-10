Мел Гибсън: Няма как да гласувам за Камала. Тя е умна като кол за ограда! (видео)

Световноизвестният американски актьор Мел Гибсън обяви намерението си да гласува за Доналд Тръмп като следващ президент на САЩ. Това стана ясно от интервю в движение на репортер на TMZ.

Всъщност Мел Гибсън отхвърли възможността да гласува за Камала Харис заради неприемливото досие, което кандидатът на демократите за държавен глава на Америка има.

„ За кого ще гласувате? Нека позная. Тръмп“, попита го репортерът, а Гибсън отговори: „ Мисля, че това е много добра прогноза. Слушай, Камала има отвратително досие, ужасно досие. Няма база на която да коментираме. Отделно, че има IQ на кол за ограда”.

Междувременно стана ясно, че процентите на демократите падат. Два месеца след като Камала Харис получи номинацията на Демократическата партия да се бори срещу републиканеца Доналд Тръмп, нейната ентусиазирана първоначална подкрепа бързо се изпарява. Както BBC съобщава в своя анализ, въпреки значителното покачване, което първоначално регистрира в анкетите, Харис изглежда привлича само традиционни гласоподаватели на Демократическата партия, които се притесняват от способността на 81-годишния Джо Байдън отново да претендира за президентството. Но това не означава, че той е привлякъл нова публика в Демократическата партия.

