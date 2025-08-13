13.08.2025 | 12:55

Мистерия: Изчезнаха трима от „Наглите“

Открити са само телефоните и колите на Прокопи Прокопиев - Културиста, Ивайло Евтимов - Йожи и Даниел Димитров - Релето

Полицията издирва Прокопи Прокопиев – Културиста, Ивайло Евтимов – Йожи и Даниел Димитров – Релето. Тримата са в неизвестност от ден, като сигналът е подаден от техни близки, предава БНР. Те са изчезнали мистериозно, като техните автомобили и телефони са открити изоставени.

Със случая се занимава СДВР.

Тримата мъже бяха от основната част от групата на „Наглите“, която беше задържана от полицията преди години за отвличания и рекет и после бе обвинена от прокуратурата и дадена на съд.

Йожи, Гребеца и Релето излязоха от затвора преди време.

По случая има образувано досъдебно производство.

Само преди 4 месеца МВР обяви, че са изчезнали други двама мъже, като се предполага, че те са отвлечени заради изчезнали 160 кг кокаин в София. От тях няма следа и до момента. За престъплението бяха обвинени три лица – двама бяха арестувани още тогава, а третият се предаде преди дни.

Според МВР и прокуратурата, от американски служби се разбрало за пратка с кокаин, която се е движела от Южна Америка до пристанище в Западна Европа, оттам по суша през България към Турция. Българи са се занимавали с логистиката за българска територия, а отговорници за пратката били сърби. Именно с тази сделка МВР свързва изчезването на българите. Прокуратурата обаче каза, че няма доказателства за мотивите.