Наследникът на „Бор-Чвор“ и гардът му замесени в терористичен акт срещу клуб в Созопол

Заловени са изпълнителите на поръчката - две млади жени, които са направили пълни самопризнания

Полицията в Созопол започна издирването на сина на собственика на веригата за производство на млечни продукти „Бор-Чвор“ – Борислав Минев, както и бодигардът му Костадин Терзийски. Това съобщи един от най-популярните предприемачи на Южното Черноморие – собственикът Bamboo Premium Live club, който има и проспериращ бизнес с едноименния ресторант на същия плаж на Буджака Йордан Т.

Минев-младши трябва да отговаря за това, че е поръчал палеж в препълнената с клиенти дискотека в неделя срещу понеделник около 2 часа, по време на участие на фолкпевеца Галин, съобщи бургаският сайт „Флагман“.

Гъстите облаци дим са обхванали за минути препълненото заведение, както и районът пред него. Клиентите са били евакуирани веднага, задействани са всички органи на реда и противопожарната охрана. Загубите за заведението в пиковата нощ от сезона обаче е най-малкото, за което съжалява собственикът на култовото курортно място.

„Предоставил съм на разследващите органи видеозаписи, всичко е ясно, издирени са вече извършителите – две млади момичета – руса и червенокоса, които си признаха всичко, знаем кой е посредникът, който е контактувал с тях и е възложил изпълнението, знам кой е и подбудителят„, каза Йордан Т.

От камерите ставало ясно, че двете момичета пристигат в клуба в 1:50 след полунощ. Въртят се около 10-тина минути, нямало е никакви места. След това се отправят към дамските тоалетни, изчакват да намалее опашката, влизат вътре и след това веднага напускат заведението. Острият задушлив дим много бързо обхваща района.

„Намерихме буркана с веществото, което те са запалили, аз не смея да квалифицирам тези действия, нека го направят органите на МВР и Прокуратурата„, каза бизнесменът.

Междувременно се разбра, че Борислав Минев е съсобственик в конкурентен нощен клуб, намиращ се на 100 метра от опразнената дискотека . В Созопол вече се заговори, че става въпрос за конкурентна война. Клиентите същата нощ били много повече в Bamboo Premium Live club, отколкото при Бор-Чвор-младши и неговия съдружник от Бургас Любомир Т.