16.07.2025 | 14:28

Обрат: Ключов свидетел се отказва от показанията си срещу Благомир Коцев!

Диан Иванов потвърди известното: Служители за КПК са го накарали да лъжесвидетелства

Диан Иванов и Благомир Коцев

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов оттегли показанията си срещу кмета Благомир Коцев, който бе арестуван и оставен за постоянно в ареста от Софийския градски съд. Новината съобщи самият Иванов в профила си в социалната мрежа Фейсбук.

Иванов бе един от двамата основни свидетели по делото срещу кмета на Варна. Той напусна изненадващо поста си на зам.-кмет на морския град през месец май като обяви, че причините за това са здравословни.

„Днес подадох заявление пред Софийска градска прокуратура, с което заявявам, че показанията ми по ДП 220/24 са неверни, тъй като същите са дадени под натиск от служители на КПК – гр. София. Предстои да видим какво ще се случи с мен…“, написа Иванов.

Ден след ареста на Коцев, стана ясно, че Диан Иванов, който е дългогодишен семеен адвокат на арестувания кмет на морския град и негов заместник в Община Варна до месец май, е дал ключови показания по разследването на Антикорупционната комисия.

Тогава националната телевизия съобщи, че пред КПК „Иванов разкрил още, че многократно Коцев му обяснявал, че при възлагането на обществените поръчки във Варна, от спечелилите изпълнители трябва да се събира комисиона, която да отива за издръжката на „Продължаваме промяната“. Тази практика е станала причина за напускането на заместник-кмета“.

Кметът на Варна, общинските съветници от морския град Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесменът Ивайло Маринов са привлечени към наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група, действала на територията на Варна от юли 2024 г. до 19 ноември 2024 г., с цел съгласувано да извършват престъпления по служба, подкупи и изпиране на пари, като групата е създадена с користна цел и в нея участват длъжностни лица.

Коцев, Стефанов и Кателиев са привлечени към наказателна отговорност и за това, че през август 2024 г. в съучастие като извършители поискали сума, равняваща се на 15 % без ДДС от 1 523 446 лв., представляваща стойността на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна, ежедневно за нуждите на социалните услуги за деца и пълнолетни лица към Община Варна, включително и доставка на готова храна за деца и пълнолетни лица, нуждаещи се от специфичен режим на хранене“, в замяна на влияние при вземаето на решение от длъжностно лице, във връзка със службата му.

След 6-часово заседание в петък Софийският градски съд реши да остави арестуваните в ареста до 17 юли, когато ще се гледа мярката им ще се гледа окончателно. Сигналът срещу тях беше подаден от собственика на фирма за хранене Пламенка Димитрова, която твърди, че е била рекетирана.