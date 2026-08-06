06.08.2026 | 15:37

Очаквано: Съдът спря събарянето на 12 сгради в Баба Алино

Община Варна не е мотивирала предварителното изпълнение на заповедите за премахване

Ден след като образува дела за 12 сгради по жалби на „Форест клуб Варна“ и „Венедикт 02“ (фирми, свързани с Олег Невзоров), варненският административен съд отмени предварителното изпълнение на заповедите на местната община за събаряне на обектите.

Това засега означава, че премахване не може да се задейства преди окончателното решаване на съдебния спор по същество. Градската управа може да обжалва пред Върховния административен съд.

Сградите са многофамилни, съдържат над 40 апартамента. Това бяха първите здания на Баба Алино, за които община Варна придвижи документи за събаряне. Административен съд – Варна, обаче е счел, че кметството не е изложило мотиви и не е доказало законови предпоставки за предварително изпълнение, поради което то не може да се предприеме.