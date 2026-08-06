06.08.2026 | 15:55

Официално: Убийците от Пловдив са „ловци на педофили“

Три момчета и две момичета участвали най-активно в побоя, твърдят прокуратурата и полицията

Петима непълнолетни – три момчета и две момичета – ще бъдат привлечени като обвиняеми за смъртта на 37-годишния мъж, пребит край Младежкия хълм в Пловдив, съобщиха Окръжната прокуратура и ОД на МВР.

При акцията са задържани около 10 младежи на възраст между 14 и 17 години, а разследващите обясниха, че те са от т.нар. „ловци на педофили“. Наблюдаващият прокурор Анелия Трифонова определи случилото се като побой и гавра, довели до тежки разкъсвания на вътрешни органи. Предварителната оценка на обвинението е за деяние, извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост и по хулигански и сексуални подбуди.

Според представената на брифинга версия 17-годишно момиче от групата е водило онлайн разговор с мъжа, като се представяло за 15-годишно. След това била уговорена среща, на която вместо очаквания събеседник се появили младежите. Те се възприемали като ловци на педофили и решили сами да накажат човека, вместо да подадат сигнал до полицията, заяви директорът на ОД на МВР – Пловдив старши комисар Васил Костадинов. Той подчерта, че разследващите не разполагат с данни жертвата да е проявявала интерес към непълнолетни преди тази комуникация.

Разследването сочи, че нападението е било заснето с телефони, а записите вече са иззети и се преглеждат от следователи. Прокуратурата уточни, че не е имало сексуално посегателство над жертвата, въпреки предварителната квалификация за сексуални подбуди. След побоя групата напуснала мястото, а тежко раненият мъж успял да слезе към подножието на хълма. Случайни минувачи го открили в безпомощно състояние и подали сигнал на телефон 112.

Сигналът е получен около 17:20 часа на 4 август, след което пострадалият е откаран в болница. Лекарите установили тежка черепно-мозъчна травма, множество счупвания и разкъсвания на черния и белия дроб, но мъжът починал няколко часа по-късно. Окръжната прокуратура първоначално образува досъдебно производство за умишлено убийство, а след установяването на непълнолетни участници делото е поето от екип следователи. Държавното обвинение ще изяснява индивидуалното участие на всеки от петимата, срещу които се подготвят обвинения.

По данни на полицията групата не е била създадена с цел извършване на престъпления, а участниците са се познавали покрай общи интереси. За двама от тях има сведения за проявена агресия, но за останалите не са установени предишни противозаконни деяния. Разследващите проверяват комуникацията, движенията на младежите и ролята на всеки присъствал по време на нападението. В телефоните и записите се търсят доказателства кой е нанасял удари, кой е снимал и дали някой е подтиквал останалите.