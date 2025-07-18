Олигарх, дипломат и МВнР са в дръзка схема за премахване на Пеевски от списъка „Магнитски“

Наскоро подадено заявление на уебсайта на Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) разкрива дързък опит на бивш български дипломат да ангажира виден американски лобист, за да осигури премахването на олигарха Делян Пеевски от санкционния списък „Магнитски“. Случаят замесва както самия Пеевски, така и пенсиониран дипломат и Министерството на външните работи (МВнР) на България, разкрива Altanalyses.org.

Документите са подадени от Джеймс Финци – ветеран лобист, известен с представителството си на авторитарни режими от Катар до Индонезия. Те посочват посланик Иван Петров като основен възложител, действащ от името на МВнР, с официален адрес ул. „Александър Жендов“ № 2, София – тоест адреса на министерството.

Иван Петров е бивш посланик на България в Португалия. Той изчезна от публичното пространство след пенсионирането си. Появи се закратко през 2022 г. на фона на противоречия – свързаха го с назначаването на бивши служители на Държавна сигурност за съветници на тогавашния външен министър Теодора Генчовска в правителството на Кирил Петков. Общественото недоволство и намесата на министър-председателя осуетиха тези назначения, а Петров отново потъна в забрава.

Сега Петров е посочен като „възложител“ в евентуален договор за чуждестранно лобиране – обстоятелство, което повдига много въпроси. Източници от МВнР поставят под съмнение как Петров, за когото се твърди, че не владее свободно английски език и няма съответния опит, би могъл да ръководи толкова чувствителна операция. Скромните му финансови възможности допълнително пораждат съмнения относно способността му да наеме високопрофилен американски лобист като Финци. Използването на адреса на МВнР удостоверява институционална подкрепа, санкционирана на най-високо място, което определя и ролята на Петров като лоялен посредник, обслужващ по-мощни интереси.

Усилията на Пеевски да бъде премахнат от санкционния списък „Магнитски“ започнаха бързо след налагането на санкциите. Първоначално той ангажира американска адвокатска кантора с опит в представителството на санкционирани руски олигарси като Олег Дерипаска. Разочарован от незадоволителните резултати и високите разходи, Пеевски премина към по-икономична стратегия: използване на държавни ресурси за лична изгода.

Този подход повтаря минали тактики. При предишни администрации лобистките усилия бяха канализирани през известна българска корпорация, свързана с бившия премиер Борисов и влиянието на Пеевски. Тази корпорация отвори офис в САЩ и си осигури доходоносни договори от държавния оператор на газопреносна система „Булгартрансгаз“, като потенциално използваше „получените свръх“ постъпления за финансиране на лобистки дейности и високопрофилни събития във Вашингтон, посещавани от фигури от ГЕРБ на Бойко Борисов, ДПС на Пеевски и дори от Прокуратурата. Тези усилия осигуриха фасада на легитимност, но се провалиха под лупата на американските правила за прозрачност на чуждестранното лобиране, което накара съответната компания да се оттегли обратно в корпоративната сфера, обяснява авторът на материала Илиян Василев.

При настоящата коалиция Борисов–Пеевски, МВнР може да е било натоварено с директно финансиране на подновените лобистки усилия за премахване на Пеевски от списъка „Магнитски“ – безпрецедентен и рискован ход. Сега вече публичното заявление на DOJ, подадено от името на Петров, е кулминацията на тази стратегия.

Въпреки тези усилия, американските власти остават непоколебими. По време на скорошни срещи на високо ниво – една между Бойко Борисов и Доналд Тръмп-младши в софийския хотел „Балкан“ и друга между външния министър Георг Георгиев и държавния секретар на САЩ Марко Рубио на срещата на външните министри на НАТО в Брюксел на 3 април 2025 г. – американските представители недвусмислено потвърдиха, че санкциите срещу Пеевски ще останат. Съобщава се, че министър Георгиев, действайки по нареждане на Борисов и Пеевски, е предлагал бизнес възможности, включително проекти за ядрена енергия, разширения на „Турски поток“ и сделки за военни доставки, за да повлияе на американските служители. Отговорът на САЩ е бил категоричен: Пеевски ще остане в списъка.

От гледна точка на Вашингтон, запазването на санкциите срещу Пеевски гарантира неговата изолация и ограничава влиянието му.

След неуспеха в Брюксел на министър Георгиев да убеди държавния секретар Рубио, МВнР най-вероятно е упълномощило Петров да ангажира Финци по държавни канали. Въпреки това, когато американските медии поставиха под въпрос използването на адреса на МВнР в регистрацията за лобиране, министерството се отрече от официалното качество на Петров, което породи подозрения за неправомерни действия.

Възникват два сценария: или Пеевски или някои от неговите бизнес посредници лично финансират операцията, докато използват адреса на МВнР за достоверност, или МВнР съзнателно е предоставило невярна информация на американските власти, излагайки Петров на потенциална наказателна отговорност.

Ребрандиране като шампион срещу корупцията

За да укрепи имиджа си, Пеевски и Борисов изграждат и налагат наратив за Пеевски като реформиран борец срещу корупцията. Тази кампания, ръководена от Антикорупционната комисия (КПК) под ръководството на Антон Славчев – фигура, тясно свързана с тях, включва високопрофилни арести на кметове от опозиционната коалиция ПП-ДБ, представени като доказателство за подновен антикорупционен порив. Наративът предполага, че санкциите на САЩ срещу Пеевски са резултат от дезинформация от политически опоненти, твърдение, което е доста неправдоподобно, като се има предвид достъпът на правителството на САЩ до независими разузнавателни данни.

Напрежение възникна и с министър-председателя Желязков, който осъзнава, че откритата подкрепа за овладяването на КПК от Пеевски и лобистките усилия в САЩ рискуват международната репутация на България.

Новият момент в усилията на Пеевски е да си осигури висша държавна позиция, като принуди Вашингтон да преразгледа санкциите му по геополитически причини. Тази амбиция идва на висока цена, подкопавайки демократичните институции и политическата стабилност на България. С тясното си сътрудничество с Борисов, Пеевски изолира ГЕРБ от бившите коалиционни партньори, особено ПП-ДБ, докато си отмъщава за минали политически неуспехи.

Въпреки своята дързост, планът изглежда прекалено арогантен и е малко вероятно да успее. Истинската му цена обаче се плаща от българската демокрация, върховенството на закона и световния ни авторитет, тъй като стремежът на Пеевски към власт продължава да ерозира общественото доверие.