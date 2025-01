Откраднаха румънско съкровище от музей в Нидерландия (снимки)

Румънският премиер Марчел Чолаку съобщи днес, че ще бъде създадена специална работна група на правителствено ниво във връзка с откраднатите румънски експонати в Нидерландия, предаде Аджерпрес.

Експонатите, част от дакийската съкровищница на Румъния, бяха откраднати след експлозия в музея „Дрентс“ в Асен, Нидерландия, където се провежда изложбата „Дакия! Царството на златото и среброто“ (Dacia! Rijk van Goud en zilver), организирана в сътрудничество с Националния исторически музей на Румъния. За кражбата румънските власти бяха информирани вчера сутринта.

В работната група ще участват представители на румънските вътрешно и външно министерство, румънското министерство на културата и полицията на страната. Съдебни полицаи ще летят за Нидерландия, където ще работят заедно с местните власти в разследването.

Според информация на Аджерпрес откраднатите артефакти, част от съкровище, са четири на брой. Златният шлем от Коцофенещ, датиран от V-IV век пр. н. е., както и три дакийски златни гривни от Сармизеджетуса Реджия от втората част на I век пр. н. е. – едни от най-важните артефакти от националното наследство на Румъния – са откраднати след „особено тежък инцидент“, съобщиха от Министерството на културата, цитирани от агенцията.

Първите оценки след инцидента показват, че експлозията е имала за цел проникване в музея, а извършителите все още не са идентифицирани. Според информацията, предоставена от ръководството на музея „Дрентс“ и нидерландските власти, е използван експлозив върху единствената външна стена на сградата. Всички откраднати предмети са били застраховани в съответствие с румънското законодателство и международните стандарти, свързани с организирането на изложби, информира още Аджерпрес.

Breaking: Last night thieves entered the Drents Museum in Assen, The Netherlands, with the use of explosives. They got away with precious objects from the ehibition ‘Dacia – Realm of Gold and Silver’. The display features treasures from the ancient kingdom of Dacia. What a horror pic.twitter.com/VITNVSWlCs

— Arthur Brand (art detective) (@brand_arthur) January 25, 2025