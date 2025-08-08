08.08.2025 | 16:19

Пълен абсурд: Осъдиха журналист да плати за въпрос към кмета на Гълъбово от ДПС-Ново начало

Венелина Попова поискала да разбере от кмета Николай Тонев какъв е проектът за 360 млн. евро, за който променя ПУП на Гълъбово

Журналистката Венелина Попова бе осъдена да плати на общината Гълъбово 1000 лева разходи по дело за достъп до информация, тъй като е попитала какъв е проектът за 360 млн. евро, заради който се променя ПУП на града. Неотдавна кметът на Гълъбово Николай Тонев премина към „ДПС-Ново начало“ на Делян Пеевски.

Единствената публично известна информация за проекта на стойност 360 млн. лв. е, че става дума за инсинератор за RDF гориво, съобщава „Капитал„.

Преди година Венелина Попова публикува в сайта „За истината“ текст, в който пише, че Николай Тонев и общинският съвет в Гълъбово подготвят строеж на ТЕЦ с RDF гориво. Публично известно за бъдещия завод е, че той ще бъде изграден от едноличното дружество с ограничена отговорност „Систек инвест“, регистрирано на 12 юли 2023 г. „Систек енерджи“ ООД притежава 60% от него с 3000 лв. уставен капитал, останалите 40% са на община Гълъбово с 2 000 лв. капитал.

Управител на дружеството, регистрирано в Гълъбово, е Бистра Василева. „Систек енерджи“, чийто собственик е Ченк Каракая от Германия, е създадено през 2023 г. Адресът му е в София, бул. „Витоша“ 66, където са регистрирани още 529 фирми. Общинският съвет веднага отчуждава имоти и по темата се работи усърдно, без да се дава никаква информация, посочва „СЕГА“.

Поради големия материален интерес и мистерията около частния инвеститор журналистката задава въпроси до общината по Закона за достъп до обществена информация. Те основно са за инвестиционното намерение, на базата на което през лятото на 2024 г. се гласува промяна в ПУП на Гълъбово. Делото води известният адвокат от „Програма достъп до информация“ Александър Кашъмов.

Първоначално Административният съд в Стара Загора прекратява делото. Кметът твърди, че е отговорил в законовия срок, но отговорът му не е по същество. Той твърди пред Попова, че не разполага с исканата информация, т.е., че в общината не е налично инвестиционното намерение, на базата на което общинският съвет е променил предназначението на терена. Попова се обръща към Върховния административен съд. Тричленен състав на ВАС връща делото за ново разглеждане в Стара Загора.

Вместо да се съобрази с указанията от върховния съд обаче, съдия Златко Мазников на 23 юли отново отхвърля жалбата на Попова и адвоката й Александър Кашъмов. Мазников осъжда журналистката да плати на община Гълъбово съдебни разноски в размер на 1000 лева. Решението не подлежи на обжалване.

От казуса могат да бъдат направени няколко извода: „Първият е, че очевидно има нещо гнило в гигантската инвестиция, след като общината в Гълъбово толкова усърдно крие документи за нея. Вторият е, че по темата не бива да се задават въпроси. Третият е за реалния статут на кмета, на когото местното административно правосъдие очевидно не смее да противоречи“. „Казусът е показателен за това какво се случва във феодалните подразделения в нашата страна“, коментира пред изданието адвокатът Александър Кашъмов.

Той характеризира делото като дело шамар (SLAPP) в нарушение и на Европейската конвенция за правата на човека.

Вече тече акция да се събере сумата, на която е осъдена Венелина Попова. Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев коментира случая във Фейсбук: