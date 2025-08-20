20.08.2025 | 10:20
Поредното ново начало за Мария Филипова
След комисиите по финансов надзор и по хазарта шефката на КЗП пое по пътя на възможен служебен премиер
Въпросът „възможни ли са предсрочни избори през есента“ е на дневен ред в последните години, включително през периода на августовската летаргия, в която политическият живот традиционно изпада. И това лято не прави изключение, може би и заради по-особената ситуацията с властта. Кабинетът „Желязков“, избран с мандат на ГЕРБ, но загубил първоначалното си мнозинство в парламента след оттеглянето на групата на Ахмед Доган, формално се води правителство на малцинството. И съществува благодарение на политическата симбиоза между ГЕРБ на Бойко Борисов и „ДПС – Ново начало“ на Делян Пеевски, който осигурява нужните гласове за всякакви управленски решения. Очакването тази обща власт да се затвърди и официално прави въпроса за евентуален предсрочен вот уместен, а не само резултат от липсата на новини.

За да се стигне до него обаче, правителството трябва „да падне“ или да подаде оставка, след което страната ще да бъде управлявана от служебен кабинет. Заради измененията в конституцията евентуалният премиер ще бъде избран от краткия списък с държавни длъжности, на които президентът може да предложи да заемат поста на служебен премиер. Ето защо поставянето на удобни хора на нужните места е ключово. И изглежда, започна.

Попълване на „домовата книга“

Във въпросния списък с длъжности, прокаран с промените в конституцията по настояване на Делян Пеевски и съгласието на ПП-ДБ в миналия мандат, влизат и омбудсманът, и зам.-омбудсманът. От седмици публично вървеше и неофициалната все още информация, че шефката на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мария Филипова ще бъде кандидат за обществен защитник. Затова нямаше изненада, когато кандидатурата й стана факт.

Тя има над 15 години стаж във важни държавни структури, на ръководни позиции, винаги се е радвала на благоразположението на ГЕРБ. Стана публично известна покрай разрива в отношенията между Бойко Борисов и бившия хазартен бос Васил Божков. Напоследък обаче прави впечатление активността на Филипова като ехо на изявленията на Делян Пеевски по различни въпроси. Анекдотично стана възмущението й например, че търговските вериги за храни не й предоставят информация и това се случвало (представете си!) дори след призива на Пеевски.

В последна сметка Филипова не се кандидатира за омбудсман. Позицията спечели Велислава Делчева, която побърза да декларира, че би отказала позицията на служебен премиер. Така се стигна до издигането на Филипова за заместник-омбудсман. И разбира се, до логичния въпрос към нея дали би приела да е служебен министър-председател. Тя не даде ясен отговор като другите две кандидатки, според които позицията на омбудсмана не трябва да се политизира, и посочи, че ще отговори на президента, ако я попита. С допълнението, че „всички сме наясно, че трябва да изпълняваме задълженията си“. Филипова обяви също, че ще работи „за хората“.

Предрешената процедура

Цялата процедура за избор на заместник-омбудсман изглеждаше предрешена. През изминалата седмица комисията по оценяването на кандидатите даде най-висока оценка на шефката на КЗП. Тя получи 15 точки и остави зад себе си другите номинации за позицията: Марина Кисьова де Хеус с 13 точки и Деница Димитрова – с 12.

Часове по-късно омбудсманът Велислава Делчева внесе в Народното събрание кандидатурата на Филипова за неин заместник. Оттук насетне предстоят само формалности: ресорната комисия за връзка с гражданското общество ще проведе повторно изслушване. От него се изготвя доклад, който се представя в пленарна зала. След това омбудсманът представя кандидата, като има и възможност за дебати. Зам.-омбудсманът се смята за избран, в случай че получи гласовете на повече от половината от присъстващите в зала народни представители. Събирането на подобно мнозинство ще е безпроблемно.

На правилната позиция

Буквално в момента, в който Филипова получаваше най-много точки, за да бъде придвижена процедурата нататък, шефката на КЗП зае поредната „правилна“ позиция. Във вторник тя публично атакува председателя на Националния статистически институт (НСИ) доц. Атанас Атанасов. Поводът е настояването НСИ да публикува всекидневно цени на стоки от голямата потребителска кошница, което институтът отказва с мотива, че еврорегламенти не му позволяват да го прави. С този ход Филипова се присъедини към председателя на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Росен Карадимов, също сочен като фигура, близка до Пеевски, който пръв атакува НСИ за това.

Коя е Мария Филипова

Всъщност бъдещият заместник-омбудсман и евентуален служебен премиер, преди да оглави КЗП, е била в две ключови регулаторни структури – Комисията за финансов надзор (КФН) и Комисията по хазарта.

За 2025 г. Мария Филипова е декларирала две банкови сметки. Една в левове на стойност 204 800 лева и друга в евро. Нейната левова равностойност е 23 305 лева. Годишната заплата на шефката на КЗП е 176 071 лева. За времето между КФН и настоящата ѝ позиция в КЗП поне според документите нито е обедняла, нито е забогатяла.

В КФН Филипова оглавяваше звеното „Надзор на инвестиционната дейност“. Освен с широките си правомощия комисията стана известна и покрай поредния запис, изтекъл през 2020 г., от който се разбираше, че тогавашният премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов изпраща уж независимия регулатор да „размазва физиономиите“ на онези, които не се съобразяват с неговата воля. С което индиректно потвърди, че КФН се ползва като бухалка.

Преди да бъде назначена там, Филипова е работила в агенциите по вписванията и по приватизация, както и в Българската банка за развитие. Най-известна е обаче с престоя си в Държавната комисия по хазарта.

Как прокуратурата се разсея за Филипова

Тя оглавяваше контролния орган в част от периода, за който се твърди, че Васил Божков не е платил над 700 млн. лв. (в това число и лихвите) такси за хазартния си бизнес.

Божков, който по онова време доминираше хазартния пазар, а впоследствие със законови поправки, прокарани от ГЕРБ, беше отстранен от него, обяви, че е давал рушвети на Бойко Борисов през пиарката му Севделина Арнаудова.

В разгара на скандала стана известно, че комисията по хазарта не е възразявала на такава отчетност, която на практика е ощетила бюджета с почти милиард. Тогава прокуратурата обвини двама от ръководителите й – Огнемир Митев, предшественикът на Мария Филипова, и Александър Георгиев, нейният наследник. Срещу Филипова обаче не бяха предприети никакви действия, въпреки че по нейно време отчетите на лотариите с по-ниски такси също са приемани.

Тази разсеяност на прокуратурата повдига традиционния въпрос в подобна ситуация: дали всъщност Филипова не е държана „на къс повод“ с възможност също да се превърне в обект на разследване.

„Ценни указания“

В хазартния скандал, който беше водещ на политическата сцена през 2020 г., обвиненият в 18 престъпления Божков публикува чатове с финансовия министър Владислав Горанов, в които министърът казва, че е „дал ценни указания на девойката“. Девойката по думите на Божков е именно Мария Филипова.

Впоследствие се оказа, че всеки път когато тогавашният финансов министър е давал указания на Филипова, на следващия ден Комисията по хазарта е приемала ключови решения за хазартния бизнес. Според скрийншотовете, публикувани през 2020 г., Vladi Goranov и Божков си чатят на 29 март 2018 г. Божков съобщава лаконично „Няма връзка с девойката“, а събеседникът му отвръща, че вече е получила ценните указания.

Ден по-късно, на 30 март 2018 г., Държавната комисия по хазарта провежда заседание. Според протокол, публикуван на сайта й, се вижда че в рамките на заседанието „Ню геймс“ на Божков получава право да разшири лиценза си с нови лотарийни билети.

Разбира се, никоя институция в България не се заинтересува как член на ръководството на контролен орган получава евентуални указания от министър и на следващия ден същият орган разширява лиценза на хазартен бос, който на всичкото отгоре впоследствие твърди, че е бил рекетиран от изпълнителната власт.

Единственият по-видим резултат от този скандал беше, че Владислав Горанов също като Делян Пеевски беше санкциониран по глобалния закон „Магнитски“. А българската прокуратура подмина изцяло и Горанов, и Филипова, както подминава и Пеевски. След тази бурна кариера, в която по собствените й думи „честата смяна на позициите обогатява капацитета“, Филипова е напът, когато се наложи, да стане и служебен премиер. Тази възможност ще й осигури позицията на заместник-омбудсман, на която почти няма вероятност да не бъде избрана.

