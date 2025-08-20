Поредното ново начало за Мария Филипова

Въпросът „възможни ли са предсрочни избори през есента“ е на дневен ред в последните години, включително през периода на августовската летаргия, в която политическият живот традиционно изпада. И това лято не прави изключение, може би и заради по-особената ситуацията с властта. Кабинетът „Желязков“, избран с мандат на ГЕРБ, но загубил първоначалното си мнозинство в парламента след оттеглянето на групата на Ахмед Доган, формално се води правителство на малцинството. И съществува благодарение на политическата симбиоза между ГЕРБ на Бойко Борисов и „ДПС – Ново начало“ на Делян Пеевски, който осигурява нужните гласове за всякакви управленски решения. Очакването тази обща власт да се затвърди и официално прави въпроса за евентуален предсрочен вот уместен, а не само резултат от липсата на новини.

За да се стигне до него обаче, правителството трябва „да падне“ или да подаде оставка, след което страната ще да бъде управлявана от служебен кабинет. Заради измененията в конституцията евентуалният премиер ще бъде избран от краткия списък с държавни длъжности, на които президентът може да предложи да заемат поста на служебен премиер. Ето защо поставянето на удобни хора на нужните места е ключово. И изглежда, започна.

Попълване на „домовата книга“

Във въпросния списък с длъжности, прокаран с промените в конституцията по настояване на Делян Пеевски и съгласието на ПП-ДБ в миналия мандат, влизат и омбудсманът, и зам.-омбудсманът. От седмици публично вървеше и неофициалната все още информация, че шефката на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мария Филипова ще бъде кандидат за обществен защитник. Затова нямаше изненада, когато кандидатурата й стана факт.

Тя има над 15 години стаж във важни държавни структури, на ръководни позиции, винаги се е радвала на благоразположението на ГЕРБ. Стана публично известна покрай разрива в отношенията между Бойко Борисов и бившия хазартен бос Васил Божков. Напоследък обаче прави впечатление активността на Филипова като ехо на изявленията на Делян Пеевски по различни въпроси. Анекдотично стана възмущението й например, че търговските вериги за храни не й предоставят информация и това се случвало (представете си!) дори след призива на Пеевски.