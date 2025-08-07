07.08.2025 | 21:01

Потресаващо малоумие: Багер със знамето на „ДПС – Ново начало“ направи първа копка на подпорна стена в селско гробище

Изпълнител на обекта за 510 000 лева е фирмата на члена на Областния съвет на ДПС в Смолян Стамен Гочев

На 2 август в с. Кочани, община Неделино, официално бе направена първата копка за изграждане на подпорна стена на гробищен парк. Символичното начало дадоха кметът на община Неделино Боян Кехайов и зам.-председателят на ДПС Халил Летифов в присъствието на цялата местна и областна структура на „ДПС – Ново начало“.

Първи копки, стари навици

„С Кочани в сърцето – първа копка на подпорна стена на гробищен парк и курбан за здраве“, похвали областният председател на партията на Пеевски в Смолян Хари Малинов с пост във Фейсбук. Със снимка на багера, брандиран със знамето на „ДПС – Ново начало“. Без да пропусне: „Проектът се реализира със съдействието на Делян Пеевски – председател на ДПС и ПГ на ДПС „Ново начало“, който откликна на нуждите на жителите и осигури необходимата подкрепа.“

За първата копка в селото, в което с постоянен адрес са 104 жители, фирмата-изпълнител „Гочев стил“ щедро дарява курбан, информира кметът. На който освен зам.-председателя на ДПС Халил Летифов, присъстват областният председател на ДПС–Смолян Хари Малинов, председателят на Общинския съвет и местен лидер на ДПС Веселин Кехайов, общинските съветници от ДПС. Летифов ясно подчертава пред местните, че това се случва, благодарение на подкрепата на хората от селото за ДПС. На последните избори жителите на селото гласуваха огромно доверие на „ДПС – Ново начало“ – и днес, с реални действия, им показваме, че това доверие не е било напразно, отбелязва и Хари Малинов.

Ново начало, отработен трик

Обществената поръчка за подпорната стена на гробищния парк в с. Кочани с дължина 105 и височина 3 метра е обявена на 17 февруари 2025 г. за близо 510 хиляди лева с ДДС. Оферти подават три фирми: „Гочев стил“ ЕООД, „НИК СТРОЙ 2000“ ЕООД и „ЕМТ СТРОЙ“ ЕООД. Но до отваряне на ценовите предложения достига само „Гочев стил“, след като комисията отстранява другите две още на техническия етап.

Как става това?

Документацията на поръчката изисква от всеки кандидат „Стратегия за качествено и срочно изпълнение“ с дълъг списък задължителни елементи — технология и последователност на СМР, мерки за качество и безопасност, мерки за ограничаване на негативното въздействие, конкретни отговорни експерти и контрол, рискове и как се управляват, линейни графици, опис на приемателните документи. Стратегията изрично не се оценява, но е „минимум“ за допускане. Комисията, назначена от кмета, изрично записва, че не прави разграничение между съществено и несъществено — „всяко отклонение“ води до отстраняване. Така формалният документ се превръща в скрит капан при уж търсената най-ниска цена.

„НИК СТРОЙ 2000“ и „ЕМТ СТРОЙ“ са отстранени. До отваряне на цените стига само „Гочев стил“. А най-ниската цена се оказва 508 000 лева с ДДС, само 2000 лева или 0,4% под прогнозния максимум. Така „стратегията“, която „не се оценява“, реално разчиства терена за „Гочев стил“.

Когато едната ръка на ДПС дава, а другата взема

Печелившата фирма с безупречна „стратегия за качествено и срочно изпълнение“ е собственост на Стамен Гочев, който на първата копка присъства не само като строител на обекта, но и като член на областното ръководство на ДПС, както отбелязва Малинов. През 2024 г. бе кандидат-депутат на ДПС, а на последните местни избори – водач на листата за общински съветници на ДПС. Но не успя да стане общински съветник, тъй като следващите в листата го изпревариха с преференции. В края на януари т. г. ДПС в Неделино бе първата структура, която официално мина под знака на „Ново начало“.

Парите са отпуснати, благодарение на Пеевски, а общината, контролирана от ДПС, ги предоставя на фирма на активен функционер на същата партия.

В деня на първата копка, докато хората са събрани първа копка и курбан, дарен щедро от фирмата-изпълнител, единствените официални гости са партийните фигури на „ДПС – Ново начало“.

Няма представител дори на управляващата ГЕРБ.

Има само ДПС – което дава парите, ДПС – което управлява общината, ДПС – което печели поръчката, и местните хора, които трябва да разберат кой е господарят. Така „новото начало“ бе сведено до един партийно платен курбан в замяна на гласовете на село, което никога не е мечтало за толкова скъпа стена на своето гробище.