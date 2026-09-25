25.09.2026 | 15:30

ПП в атака: Семейството на Слави Василев има фирма за петролни продукти, но той не декларира частен интерес

Нов скандал се разпалва около депутата от „Прогресивна България“

Нов скандал се разпалва около депутата от „Прогресивна България“ Слави Василев. Семейството на Василев притежава фирма за петролни продукти, но депутатът не декларира това в сряда, когато по предложение на „Прогресивна България“ падна забраната за износ на дизел от страната ни.

Разкритията за фирмата, която е създадена от Слави Василев и прехвърлена по-късно от него на баща му Васил Василев направи в петък депутатът от „Продължаваме промяната“ Николай Денков.

Компанията е за за внос и износ на петролни продукти, уточни Денков.

Не е деклариран частен интерес

„В сряда взехме едно от най-важните решения в това НС, да се позволи износа на дизел от България, като основно лице в обсъждането беше Слави Василев от „Прогресивна България“, каза Денков.

Той се облегна на чл. 145 от Правилника за работата на НС, където се посочва, че при внасяне на законопроекти, изказване или гласуване в пленарно заседание или в комисия, народен представител с частен интерес от обсъждания проблем по смисъла на Закон за противодействие на корупцията, сред лица заемащи публични длъжности, е длъжен да го декларира.

„Аз не чух Слави Василев да декларира, че има частен интерес по пряка линия с фирма, която той е създал и е прехвърлил на баща си„, каза Денков. Той допълни, че компанията се казва „Ийст Петролеум“ ЕООД и е всъщност за внос и износ на петролни продукти. Той трябва да обясни защо не е декларирал това обстоятелство, когато защитаваше съответното решение“, каза Денков.

Проверка в Търговския регистър показа, че в действителност дружеството „Ийст Петролеум“ ЕООД в момента е собственост Васил Панайотов Василев. Вглеждане в делото на фирмата показва, че на 5 февруари 2026 година Слави Василев е прехвърлил дяловото участие в размер на 25564.59 € именно на баща си Васил Панайотов Василев.

За предмет на дейност на дружеството в Търговския регистър се посочва – „Търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, съхраняване и транспорт на нефт и продукти от нефтен произход, посредничество, комисионни сделки, външна и вътрешна търговия, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона“.

Слави Василев: Фирмата на баща ми не изнася дизел, тя продава в рамките на страната

„Фирмата, която е собственост на баща ми не изнася дизел извън страната. Тя продава в рамките на страната. И никакъв конфликт на интереси няма. Вместо г-н Денков“, коментира по-късно в НС Слави Василев, цитиран от Mediapool. Той посочи, че отмяната на забраната за износ няма да повлияе на цените на горивата в страната.

Слави Василев и котировките

По време на обсъжданията преди 2 дни в пленарна зала лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев влезе в спор съд Слави Василев и посочи, че падането на ограничението за износ на дизел и самолетно гориво, което е в сила от 2025 г., ще доведе до поскъпване на горивата на бензиноколонките.

Той се мотивира, че няма как при недостиг на горива в световен мащаб, цените да не се качват. „Това ще е добре само за този, който произвежда дизел и ще го изнесе на по-високи цени в чужбина. Вие заставате на страната на олигархията и едрия капитал и това ви решение ще доведе до повишаване на цените на бензиноколонките“, каза още Асен Василев.