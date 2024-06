Пребиха, ограбиха и държаха като заложник легендата Роберто Баджо по време на мача Италия – Испания

Италианската футболна легенда Роберто Баджо се е озовал в болница, след като заедно със семейството си е станал жертва на въоръжен грабеж. Незабравимата десетка на “скуадра адзура” и близките му са гледали загубата от Испания с 0:1 на Евро 2024 снощи, когато в къщата им са нахлули петима въоръжени мъже.

Баджо е влязъл в конфронтация с един от тях, като в крайна сметка е бил ударен с пистолет в главата, получавайки рана. След това бандитите са заключили някогашната звезда и останалите от семейството му в една от стаите и са обърнали цялата къща, като са откраднали часовници, бижута и пари.

По информация на Corriere del Veneto, след като Баджо се е уверил, че крадците са си тръгнали, е разбил вратата и е повикал полиция.

След това славният футболист е бил закаран в болница, където раната му е била обработена и е получил няколко шева. Изданието допълва, че никой от близките му не е бил наранен по време на обира.

И до днес Баджо остава една от най-разпознаваемите фигури в италианския футбол. Той прекара цялата си кариера в местното първенство, като игра за трите най-успешни клуба в страната – Ювентус, Милан и Интер, както и за Виченца, Фиорентина, Болоня и Бреша.

Има две титли и една Купа на страната, както и Купа на УЕФА, а с националния тим е трети на Мондиал 1990 в Италия и сребърен медалист от САЩ през 1994.

🚨🇮🇹 Roberto Baggio was robbed and injured by criminals in his home last night, whilst he and his family were watching the Spain vs Italy match, reports @Agenzia_Ansa.

Sending love and strength to Baggio. 🙏❤️ pic.twitter.com/Gc6QbJ7ZjW

— EuroFoot (@eurofootcom) June 21, 2024