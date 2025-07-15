15.07.2025 | 14:38

„Промяната“ пробва протести с Доган и всички омерзени от „двете мутри“

ПП се мъчи да върне духа от 2020 г. след ареста на Благомир Коцев

След случая с варненския кмет Благомир Коцев ПП опитва да свика национални протести, по идея приличащи на тези от 2020 г. Това става ясно от различни активности през последните дни. Мишена са „прокурорският произвол“, „двете мутри“, „диктатурата, „беззаконието“. Днес по обед патетично обръщение в този дух направи Кирил Петков, обръщайки се за участие в демонстрациите и към ДПС – Доган: „Колеги от АПС, съжалявам, че когато започнаха с вас, не се усетихме, че това не е вътрешна ДПС интрига, а е започнала атака срещу правовия ред в държавата. Двете мутри си повярваха, че за тях закони няма. Грешка беше, която трябва сега да поправим. Този протест не е политически, той е национален. Излезте и вие“.

Вече на микрофоните пред множеството във Варна бе обявено, че демонстрациите в града ще станат регулярни. Екран, клипове, музика (Let it Be, Hey Jude…), отпечатани транспаранти, раздавани свирки – всичко това го имаше в понеделник на протеста – личи, че е в ход организация. Утре вечер множество ще се събере не само в морския град, а още в София, Русе; планирани са събития в Лондон, Берлин, Мюнхен. В мрежите текат и професионално изпипани клипове с призиви към хората за включване. Коалиционният партньор ДБ също участва в подготовката. Но все пак по-голямата активност е на ПП, чийто фигури в София и Варна попаднаха под прокурорски и на антикорупционната комисия прицел, като варненският случай опря дори до Асен Василев.

Ще има събития и в чужбина pic.twitter.com/QPrs6f2Iot — Мадам Р. (@Bebo_debel) July 14, 2025

Всички за Благо!

Благо за всички! pic.twitter.com/M9a30HjHp4 — Младежи за Промяната (@Mladezhi) July 14, 2025

А Петков отправи обръщение и към старите си протестни приятели. „За бившите колеги от Единение, СЕК, Ние идваме, Мутри вън – знам, че ни упреквате за много неща, но време е да загърбим грешките от миналото и да покажем на тези мутри, че има граници, които не могат да преминат. Спаси София – знам, че това е и ваша битка от години“, написа той в социалните мрежи. Поканата му не подмина „гражданите“ от БСП и ИТН, колоритно се обърна и с: „Росене, премиере, не им давай да те разхождат като мечка, да те слагат за параван дори за това безобразие с Благо. Помниш ли Костинброд?“. „Даниел“, очевидно вътрешният министър, също не бе подминат: